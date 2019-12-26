القاهرة تتقدم بصيغة توافقية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

تقدمت مصر بصيغة توافقية بخصوص قواعد تشغيل وملء سد النهضة، وذلك خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان لها، إنها تقدمت بصيغة بديلة لربط سدي النهضة والسد العالي، بما يحقق مصلحة الطرفين وبما لا يمثل خطراً على مصر، مؤكدة سعيها قدماً فى المفاوضات للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وذكرت أن مصر حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيماً على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

يشار إلى أن الاجتماع جرى في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذى عُقد فى 6 نوفمبر الماضي، حيث تم عقد ثلاثة اجتماعات، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع 9 و10 يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.وكالات