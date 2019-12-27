تخريج 7 دورات تخصصية بمعهد التدريب بشرطة الشارقة

الشارقة: الوطن

تحت إشراف وتنظيم إدارة معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تم إنجاز 7 دورات تخصصية، أثمرت عن تخريج 154 منتسباً من مختلف القيادات على مستوى وزارة الداخلية.

واشتملت الدورات على أحدث البرامج التدريبية وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وحملت الدورات مجموعة من العناوين، والبرامج المنتقاة منها، “البحث الجنائي التأسيسية، الاستجابة الأولية للشرطة في الموقع، الصحة والسلامة المهنية وتطبيقاتها الشرطية، إدارة الوقت والتكيف مع ضغوط العمل، مهارات التعامل مع النزيل والموقوف، تأمين المنافذ والمطارات، ابتكار القيمة”.

وفي ختام برامج الدورات قام المقدم محمد بطي بن عبيد نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، بتوزيع شهادات إنجاز الدورات على الخريجين بعدد من قاعات الدراسة والتدريب المختلفة.

وعبر المنتسبون للدورات عن شكرهم لشرطة الشارقة على ما تلقوه من علوم، ومحاضرات عززت من خبراتهم العملية، مشيدين بتنوع البرامج، التي اشتملت عليها الدورات، لتعزيز جودة الخدمات الشرطية التي يقدمونها لأفراد المجتمع.