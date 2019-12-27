المراكز الفلكية بالدولة ترصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي

رصدت المراكز الفلكية في الدولة ظاهرة ” كسوف الشمس الحلقي ” ابتداء من الساعة السابعة من صباح أمس.

ورعت وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من فعاليات الرصد الفلكي لهذه الظاهرة النادرة التي تشهدها الدولة لأول مرة منذ عام 1847، حيث تم تنظيم فعالية في مقر الوكالة بمدينة مصدر وأخرى بالتعاون مع مركز الفلك الدولي بأبوظبي في فندق تلال ليوا بمنطقة الظفرة وثالثة بالتعاون مع “مرصد الثريا الفلكي” في منتجع قصر السراب الصحراوي وفعالية أخرى بالتعاون مع “مرصد الإمارات المتحرك” في مارينا مول بأبوظبي.

وبدأت الظاهرة النادرة مع إشراق الشمس بحالة كسوف صباح أمس الخميس ثم حدث كسوف حلقي للشمس حين بدأ القمر بمرحلة العبور الكلي من أمام الشمس وظهرت أطراف الشمس على شكل حلقة من النور تحيط بظل القمر الذي غطى معظم قرص الشمس.

وتوافدت أعداد كبيرة من الجماهير على أماكن إقامة هذه الفعاليات من أجل رصد الظاهرة ووفرت المراكز الفلكية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء “نظارات الكسوف” لتمكينهم من رؤية الكسوف الحلقي للشمس.

وجرى تنظيم هذه الفعاليات في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوكالة الإمارات للفضاء والرامية إلى رفع مستوى الوعي بالقطاع الفضائي الوطني بشكل عام وبالأنشطة الفضائية والفلكية التي يجري تنظيمها في الدولة بشكل خاص. وام