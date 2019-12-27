“إسعاد شرطة دبي” توقع مذكرة تعاون مع سوق دبي المالي

دبي:الوطن

وقّعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع سوق دبي المالي، بهدف تزويد موظفي السوق ببطاقة “إسعاد”، التي تصدرها شرطة دبي، حيث تتضمن البطاقة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص للموظفين بنسب مختلفة.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، فيما وقعها من الجانب الآخر، السيد أحمد محمد الجزيري نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية، بحضور السيدة منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي سوق دبي المالي إلى برنامج “إسعاد” في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي السوق ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفيهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

كما وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور الشراكة البناءة في إطار إيجاد مبادرات ومشاريع مجتمعية خلاقة بين الطرفين، وتنص على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية وتزويد سوق دبي المالي بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق أهدافها.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبين الدروع التذكارية، متمنيين للجميع دوام التوفيق والنجاح.