الطقس صحو إلى غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة صباح اليوم على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية ” 15 – 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 20:30والجزر الثاني عند الساعة 07:33.

اما بحر عمان فخفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40المد الثاني عند الساعة 23:23 الجزر الاول عند الساعة 16:25والجزر الثاني عند الساعة 05:21.وام