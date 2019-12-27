جامعة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الفرنسية

بحث سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مع السيدة آن دوير باني نائب مدير المعهد الفرنسي ومستشار التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية لدى الدولة تعزيز فرص التعاون المشترك بين جامعة الشارقة وعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية الفرنسية بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول مجالات التعاون المقترحة، وبصفة خاصة في مجالات الطب والعلوم الصحية، وهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتبادل الطلبة، وتعليم اللغة الفرنسية.

وأشاد مدير الجامعة في بداية اللقاء بالتعاون القائم بين جامعة الشارقة والمعهد الفرنسي في العديد من المجالات العلمية والثقافية، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تُعد كبرى الجامعات في دولة الإمارات من حيث عدد الطلبة الدراسين بها، وتعدد وتنوع البرامج الدراسية التي تطرحها وتغطي كافة التخصصات العلمية والأكاديمية وفي الوقت نفسه تُلبي حاجة أسواق العمل، مؤكداً على أن الجامعة لديها الكثير من اتفاقيات التعاون المشترك مع العديد من المعاهد والجامعات المرموقة عالمياً.

من جانبه أكد الدكتور صلاح طاهر على وجود اتفاقيات تعاون مع عدد كبير من الجامعات الفرنسية تم توقيعها مؤخراً بالإضافة إلى وجود زيارات متبادلة بين الجامعة وغيرها من المعاهد الفرنسية لتدعيم هذا التعاون.

وأشارت السيدة آن دوبر باني ممثلة المعهد الفرنسي إلى أنه يوجد العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما العلمي منها، كما يمكن العمل على استضافة عدد من الخبراء والمتحدثين في مجالات الطب والطاقة المتجددة والمستدامة لإلقاء محاضرات متخصصة في تلك المجالات، وتوفير العديد من الفرص التدريبية والزيارات العلمية لعدد كبير من الجامعات الفرنسية. وام