الجمعية الأمريكية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية تجري سلسلة تعيينات

دبي – الوطن:

أعلنت الجمعية الأمريكية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية “AAAASF”، وهي إحدى أكبر المنظمات العالمية غير الربحية الهادفة إلى رعاية صحة المرضى الخارجيين، عن إجرائها مجموعة تعيينات داخلية بهدف تعزيز فريقها السريري، ضمن استراتيجيتها للنمو والتوسع.

التعيينات الجديدة التي أعلنت عنها الجمعية الأمريكية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية شملت تعيين كلٍّ من موندا شايفر “ممرضة قانونية، بكالوريوس علوم في التمريض، ماجستير علوم في إدارة الرعاية الصحية” في منصب الرئيس المسؤول عن الشؤون التنظيمية، وميكون مايفيلد “ماجستير في إدارة الرعاية الصحية” في منصب مدير الاعتماد، وليزا موليدور “ممرضة قانونية، مفوّضة صحة معتمدة” في منصب مديرة التوجيه السريري، ودونا تيبيري “ممرضة قانونية، علوم طبّية” منسقة للاعتماد، وستنضمّ إليهم إيلانا وولف “ممرضة قانونية، بكالوريوس علوم في التمريض” في منصب مدير الاعتماد الطبّي، ومعها يكتمل الفريق السريريّ ومهامه.

تأتي هذه التعيينات في إطار الخطة الاستراتيجية للتوسع والنموّ التي تعتمدها الجمعية الأميريكية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية، تعزيزاً لمستوى المعرفة والخبرة الداخلية للفريق السريريّ، حتى يتمكن من تبديد المخاوف المشروعة لدى المرضى، والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المتعلّقة بمعايير الاعتماد استناداً إلى العمليات والمتطلّبات الخاصة بالمرافق الطبّية.

وفي تعليقه على هذه التعيينات الجديدة، قال الدكتور توماس أس تيرانوفا “دكتوراه في التشريع، ماجستير في الطب، ماجستير في إدارة الأعمال” المدير التنفيذي في الجمعية الأمريكية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية: “نحن سعداء جداً ومتحمّسون لإجراء هذه التعيينات الجديدة، لأنّ كل فردٍ منهم، بما يملك من معرفة وخبرة وتجارب، يشكّل قيمةً إضافيةً هائلة للفريق السريريّ خصوصاً، والجمعية عموماً”.

وأضاف: “الرائع في الأمر هو أنّ فريقنا السريريّ الجديد أكثر قدرةً من أيّ وقتٍ مضى على إجراء البحوث وصياغة الاستجابات وتحليل النتائج بطريقةٍ علمية وفعالة”.

هذا الفريق السريري، بما يملك من طاقات علمية وخبرات وتجارب طبّية وإدارية وقدرةٍ على التقييم، من المتوقع أن يعزّز قدرات الجمعية الأميريكية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية على تحديد وصقل وإدارة البرامج التي تعزز وتضمن الرعاية الصحية الأكثر أماناً وفق أعلى المعايير العالمية، مع تسهيل المتطلبات التي تحتاجها المرافق وإمكانية التحكم بها.

تمنح الجمعية الأمريكية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية الاعتماد لآلاف المرافق في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها إحدى أكبر المنظمات غير الربحية للعناية بالمرضى الخارجيين.