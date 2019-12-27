نادي تراث الإمارات يختتم مشاركة نوعية في مهرجان الظفرة 2019

الظفرة: الوطن

اختتم نادي تراث الإمارات مشاركة فاعلة في الدورة الثالثة عشرة من “مهرجان الظفرة 2019” التي اختتمت فعالياتها اليوم الأربعاء في مدينة الظفرة، إذ جذب جناح النادي زوار المهرجان بأركانه المتعددة وبأنشطته التراثية الحية والثقافية المتنوعة، فيما أثرى النادي ببرامج تراثية خاصة طلبة مخيم “البيت متوحد” الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتزامن مع المهرجان.

وشارك النادي في المهرجان بجناح مميز أظهر عددا من أنشطة النادي واهتماماته التي أصبحت من اختصاصاته في الحفاظ على التراث والعمل على نشره، فتضمن الجناح أركانا متنوعة قدمت باقة نوعية من الأنشطة التراثية والثقافية التي أضفت أصالة على المشهد التراثي والثقافي الذي اعتاد المهرجان تقديمه لزواره، إذ أثرى ركن مركز زايد للدراسات والبحوث في الجناح المهرجان بما احتواه من إصدارات النادي في الثقافة والتراث والشعر الشعبي الذي خص فيه شعراء منطقة الظفرة، والدراسات التاريخية والتراثية التي تتناول الإمارات والمنطقة، إلى جانب معرض لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، إضافة إلى أركان الجناح الأخرى التي قدمت فيها المراكز النسائية والقرية التراثية التابعة للنادي ورشا حية حول عدد من المشغولات والصناعات اليدوية، فضلا عن خيمة الضيافة التراثية التي استقطبت زوار المهرجان الذين استمتعوا كذلك بتجربة أنشطة الهجن والفروسية والصقارة.

وتولّت إدارة الأنشطة تقديم برنامج تراثي خاص في فعاليات مخيم “البيت متوحد” الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتزامن مع المهرجان، إذ جسّد البرنامج التزام النادي بشراكته الاستراتيجية في أنشطة المخيم منذ سنوات، بما عرف عن دوره في نشر الثقافة الوطنية وترسيخ التراث الأصيل لدى أبناء الوطن، وبما اشتهر النادي به منذ سنوات بتنفيذ برامج تراثية ووطنية شاملة تخص العديد من الفعاليات المتباينة، يوظّف فيها إمكاناته وأدواته التراثية وخبرات مدربيه التراثيين، بغية تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث والمحافظة على التقاليد الإماراتية الأصيلة.