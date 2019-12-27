ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة الشيبة السبوسي

لبى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة دعوة الشيبة بن علي السبوسي إلى مأدبة الغداء التي أقامها أمس في عزبته بمنطقة السوان في رأس الخيمة تكريما لسموه .

حضر المأدبة إلى جانب سموه .. الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

كما حضر المأدبة عدد من المسؤولين والشخصيات وملاك الهجن وأبناء القبائل، الذين دعوا الله العلي القدير أن يديم على القيادة الرشيدة موفور الصحة والسعادة، وعلى دولتنا الحبيبة وشعبها الأمن والأمان.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية.وام