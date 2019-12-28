“طرق دبي” تحصل على المركز الأول في جوائز “جرين آبل” عن أفضل ممارسة بيئية في الشرق الأوسط

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على المركز الأول في جوائز “جرين آبل” عن فئة “أفضل الممارسات البيئية” على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته مؤخراً، المنظمة الخضراء العالمية في لندن بالمملكة المتحدة.

وعبرت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، التي تسلمت الجائزة في المملكة المتحدة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه عبر جهة عالمية مشهود لها بالحيادية والشفافية في منح الجوائز للجهات الأكثر جدارة وتميزاً في مجال الاستدامة البيئية، موضحة أن الجائزة جاءت في إطار جهود الهيئة في تنفيذ مبادرات توفير الطاقة والتي تشمل تبديل أنظمة الإضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة “LED “، واعتماد الطاقة الشمسية مصدراً للطاقة في المواقع التشغيلية، ومشاريع النقل المستدام “الترام والمترو”، وكذلك توفير خدمات ذكية للمتعاملين للحد من الاستخدام الورقي وتقليل الانبعاثات.

وأشارت الى أن نجاح هذه المبادرات اعتمد وبشكل رئيس على حرص الهيئة على إقامة شراكات واتفاقيات بين القطاعين العام والخاص تساهم في تحقيق الريادة في مجال الاستدامة، وأن اقتناص فرص الريادة في مجال الاستدامة يأتي من تعزيز الرشاقة المؤسسية لتعكس قدرة الهيئة على سرعة الاستجابة للمتغيرات في بيئتها المؤسسة داخلياً وخارجياً.

وأضافت جاسم إن مشاركتنا تحت عنوان “التميز في حماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون” سلطت الضوء على جهود الهيئة في عام 2018 بتقليل انبعاث الكربون بنسبة 1.71% مقارنة بعام 2017 بما يقارب من 70,000 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .. كما تم تحقيق وفر ما يزيد عن 19 مليون لترا من الوقود، وما يزيد عن 100 مليون لتر من المياه وأكثر من 32 مليون كيلوواط من الكهرباء، الأمر الذي يؤكد سعي الهيئة لتحسين أدائها البيئي عبر القطاعات والمؤسسات التشغيلية، وخفض الانبعاثات على مستوى إمارة دبي.

وأكدت جهود الهيئة في اتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء الى المرحلة المستقبلية من الريادة في مجال الاستدامة والتميز البيئي والتي تكمن في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المؤسسي المختلفة والخدمات التي تساهم في توفير الطاقة، وأن حصول الهيئة على هذه الجائزة جاء في إطار مواكبتها المستمرة للمبادرة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة في العام 2012 تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) بمحاورها الستة وهي الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا والتقنية الخضراء، فضلاً عن التزام الهيئة بالقيم الأساسية لحماية البيئة، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وأداء بيئي متميز.وام