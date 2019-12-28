تواصل فعاليات ملتقى السمالية الربيعي بحضور متميز

اختتمت فعاليات الأسبوع الثاني من ملتقى السمالية الربيعي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ويستمر حتى التاسع من شهر يناير المقبل.

واستقبلت جزيرة السمالية طالبات المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات (أبوظبي والسمحة والعين)، وقامت الطالبات بجولة في جزيرة السمالية تعرفن فيها على الجزيرة وطبيعتها الخلابة وشاهدن الطيور، وكانت لهن جولة في بيت علي بن حسن وتعرفن على هذا البيت التراثي لما فيه من أصالة تراثية بحتة.

ومارست الطالبات عدة رياضات منوعة كركوب الخيل والإبل، بالإضافة إلى جولة في السفينة التراثية، تعرفن خلالها على المسميات البحرية القديمة ومنها الشباك واللؤلؤ وعدة الصيد التي كان البحارة يستخدموها في القدم وذلك من خلال مدربين تراثيين .. كما اطلعت الطالبات على عدة كتب تراثية وثقافية من خلال معرض الكتب في الجزيرة بإشراف مركز زايد للدراسات والبحوث.

وحضرت الطالبات في الجزيرة محاضرة بعنوان “أنماط الحياة الصحية” والتي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة وبمشاركة مركز أبوظبي للصحة العامة “دائرة الصحة”، وتعرفت الطالبات من خلال المحاضرة على الغذاء الصحي المناسب للجسم، وكيفية اختيار الأكل الصحي.

وفي إطار فعاليات الملتقى أقيمت في مقر مركز أبوظبي والسمحة النسائي عدة ورش تنوعت مابين الحرف اليدوية “كالسدو والغزل والتلي والخوص، وخياطة الشنط” والأكلات الشعبية، وورشة الحناء التقليدي، والقراءة وورش خاصة عن زهبة العروس.

وضمن الملتقى أيضا قام طلاب مركز أبوظبي والسمحة والوثبة الشبابي برحلة إلى ديرفيلدز مول، حيث استمتع الطلاب بالألعاب التي رسمت الفرحة على وجوههم.

وزار أيضاً مركز أبوظبي الشبابي حصن الشباب في نادي تراث الإمارات واطلعوا على الكتب الموجودة في المكتبة كنوع من النشاط الثقافي.

ومن جهة أخرى قام مركز السمحة الشبابي بزيارة إلى مخيم الطويلة البحري مارسوا خلالها بعض الألعاب الشعبية وكرة القدم والطائرة، وتعرفوا على طرق الطبخ الشعبي على أيدي مدربين تراثيين.

وضمن الملتقى أيضا نظم مركز العين الشبابي زيارة لنادي القطارة للفروسية، حيث تم تعريفهم بطرق التعامل مع الخيل من قبل المختصين، والتعرف على بعض الحيوانات البرية، وقاموا برحلة تراثية برية تضمنت أنشطة تراثية مختلفة تعرفوا من خلالها على السنع الإماراتية والنباتات الصحراوية، والألعاب الشعبية في جو مليء بالمرح والسعادة.

إلى ذلك يواصل فريق السباحة بالنادي معسكره الإعدادي في المسبح الأولمبي بجزيرة السمالية، ويضم عشرين سباحاً من مرحلتي 10 سنوات والناشئين، فيما سينضم سباحو البراعم إلى المعسكر لاحقاً بغرض التعرف والتعود على أجواء المعسكرات الإعدادية.

ويتلقى السباحون في الفترتين تدريبات متنوعة من أجل تطوير الأداء الفني والبدني بغرض الاستعداد لإحراز نتائج متقدمة في الموسم المقبل، كما يشمل برنامج المعسكر يوماً ترفيهياً مفتوحاً كل أسبوع خصص لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة على أرض الجزيرة.وام