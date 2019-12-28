شرطة الشارقة تواصل مشاركتها الناجحة في ضواحي 8

الشارقة: الوطن

حرصاً منها على تعزيز وبسط الأمن والأمان، على مستوى إمارة الشارقة، والقيام بدورها المجتمعي والتوعوي، تواصلت مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في مهرجان ضواحي 8 المقام بحديقة النوف بمدينة الشارقة، والقرية التراثية بمنطقة مليحة بالمنطقة الوسطى، والذي انطلق في منتصف ديسمبر الجاري، و سيستمر حتى مطلع يناير القادم.

وأكد المقدم عبدالرحمن الخيال رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء، أن تواجد شرطة الشارقة الدائم من خلال منصتها المقامة بأماكن المهرجان بحديقة النوف والقرية التراثية بمنطقة مليحة، يهدف إلى تحقيق الأمن و السلامة لرواد المهرجان، من خلال تقديم عروض توعوية و ثقافية للجمهور على مسرح ضواحي مثل: عرض الكلاب البوليسية لقسم (k9)، إلى جانب المسابقات التوعوية، بالإضافة إلى تقديم مسرحيات من قبل فريق القيادة العامة للأعمال التوعوية و المسرحية، للحد من السلوكيات الخاطئة من خلال العروض المسرحية كالتنمر، و المخدرات، بالإضافة إلى مشاركة قسم تراخيص الأسلحة بالتوعية بمخاطر الألعاب النارية، و غيرها من العروض المباشرة، التي تهدف إلى إيصال الفكرة بطريقة سلسة، تناسب جميع الفئات العمرية .

وعلى الصعيد الأمني تتواجد الدوريات المرورية طيلة فترة المهرجان، لتنظيم حركة السير و المرور خارج المهرجان، وذلك لتفادي الازدحام، ولسلامة المشاة، بالإضافة إلى تواجد الدوريات الراجلة من العنصر النسائي داخل الحدائق، و بمشاركة الشرطة المجتمعية تم توفير ( اسكوتر ) لتسهيل الحركة، و التنقل في الأماكن المزدحمة، حرصاً على سلامة الجمهور .

كما أوضح المقدم الخيال، أن المشاركات الشرطية سواء التوعوية، أو المرورية، أو الأمنية تأتي في اطار تعزيز دور الشرطة المجتمعي، لتحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنسجمة مع هدف وزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة .