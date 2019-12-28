المخيم الكشفي الخليجي يختتم أعماله بمحمية المرموم في دبي اليوم

قدمت محمية المرموم في دبي نموذجا عالميا بارزا في مجال الحفاظ على البيئة ودورها في الحياة المعاصرة وذلك خلال فعاليات المخيم الكشفي الخليجي الذي يختتم اليوم السبت في المحمية وذلك تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة و الأمن العام في دبي رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي.

يشارك في المخيم – الذي يستمر أربعة أيام – جمعيات الكشافة في كل من السعودية و سلطنة عمان و الكويت و الإمارات إلى جانب الأردن و يأتي تطبيقا للدور الايجابي الذي تلعبه الحركة الكشفية في مجال البيئة والمساهمة في التوعية والاهتمام بالحياة الطبيعية في محمية المرموم بدبي.

تضمنت فعاليات المخيم ” الورشة الوطنية للكشفية وأهداف التنمية المستدامة ” التي نظمتها جمعية الامارات الكشفية بالتعاون مع الاقليم الكشفي العربي بهدف تنمية قدرات القيادات الشابة وتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة ودور الحركة الكشفية في تحقيقها وتم خلالها مناقشة السياسة التاريخية للتنمية المستدامة والتعريف بأهدافها وذلك بمشاركة القائد رفعت السباعى نائب المدير الاقليمى الكشفي العربي .

و عقدت مفوضية كشافة دبي خمس ورش عمل على هامش المخيم خصصت الأولى لـ” الكشفية وأهداف التنمية المستدامة ” و الثانية حول ” إطار عالم أفضل ” وركزت على تطوير كفاءات الشباب ليصبحوا مواطنين نشطاء عالميين.. فيما جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان ” أفكار الذكاء الإصطناعي” و الورشة الرابعة بعنوان ” راديو المرموم ” والذي تعلم خلالها الكشافة و الجوالة التخاطب باستخدام أجهزة الراديو اللاسلكية في الخلاء وطريقة استخدامها .. ببنما كانت الورشة الخامسة حول ” التصوير البيئي الفوتوغراغي”.وام