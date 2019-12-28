الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً وتزداد الرطوبة ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والثاني عند الساعة 04:07 والجزر الأول عند الساعة 21:05 والثاني عند الساعة 08:13 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 23:56 والجزر الاول عند الساعة 17:01 والثاني عند الساعة 05:59.وام