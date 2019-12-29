الغيثي يتفقد الإدارة العامة للمرور بدبي

دبي – الوطن:

تفقد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، الإدارة العامة للمرور، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العقيد جمعة سويدان، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة،والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء عبدالله علي الغيثي على إنجازات الإدارة، والمشاريع المستقبلية لها، مؤكداً حرص شرطة دبي على تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتطويعها، والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين.

وتفقد اللواء الغيثي طابور التفتيش للعسكريين، ثم استمع والحضور إلى الإحصائيات المرورية، إذ قامت الإدارة بتسوية 177 ألفاً و107 مخالفة عبر برنامج تسوية المخالفات المرورية. كما اطلع على المبادرات المرورية المنفذة خلال العام الجاري،ومنها مبادرة الترحيل المباشر، ومشروع ربط عدد 3835 كاميرا بغرفة العمليات، ونظام مراقبة سلوك السائقين، ومشروع نظام إدارة الرادارات، ونظام ضبط عبور المشاة الذي يعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها من المبادرات.

وقدم النقيب فيصل عبدالله البنا مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية بالوكالة مبادرات ونتائج العمل، حيث وقعت الإدارة مذكرات تفاهم واتفاقيات لدعم الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة لتوعية الجمهور ورفع مستوى الثقافة المرورية لدى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وصولا إلى مؤشر صفر وفيات، مشيراً إلى أن الإدارة نفذت 7 مواد فلمية للتوعية المرورية لمختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب وكبار المواطنين.