بلدية الشارقة تخضع 1300 موقف للرسوم في منطقة النهدة

أعلنت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع المواقف العامة في منطقة النهدة بالإمارة للرسوم بعد أن تم تجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات بهدف توفيرها للجمهور ومرتادي المنطقة في جميع الأوقات ضمن خطط الإدارة في توفير المواقف العامة بجميع أنحاء مدينة الشارقة خاصة المناطق الحيوية منها وقد قامت الإدارة بتركيب أجهزة الدفع كإحدى وسائل تسديد الرسوم.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة تشهد نمواً كبيراً وتطوراً عمرانياً فريداً من نوعه بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كما تشهد حركة سياحية نشطة لذا حرصت البلدية على إتاحة وتوفير المواقف العامة للجمهور في جميع المناطق وتعمل على متابعتها باستمرار منعا لسوء استغلالها ولتبقى متوفرة في جميع الأوقات.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين.. أن إدارة المواقف العامة تسعى بشكل مستمر لتطوير منظومة عملها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للجمهور خاصة المواقف العامة لذا تحرص على توفيرها باستمرار وتوفر مختلف وسائل الدفع لتوفير الوقت والجهد عليهم سواء من خلال أجهزة المواقف أو الرسائل النصية والتي تتيح للمتعامل حجز الموقف لأكثر من ساعة.

وقال علي أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أنه تم تهيئة المواقف في منطقة النهدة بصورة منظمة.. مشيراً إلى أنه تم إخضاع 1300 موقف ضمن المرحلة الأولى من أصل 6200 موقف سيتم إخضاعها بشكل كامل للرسوم خلال الربع الأول من العام القادم كما تم تركيب 120جهاز دفع لاستيفاء الرسوم و12 لوحة إرشادية كبيرة و600 لوحة صغيرة توضح مواعيد العمل وآلية الدفع بالرسائل النصية القصيرة كما قامت الإدارة بتوزيع المطويات بدءا من 22 حتى 26 من ديسمبر الجاري. وام