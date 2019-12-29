ولي عهد عجمان يتفقد مختبرات العلوم الصحية بكلية المدينة الجامعية

ثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جهود القائمين على كلية المدينة الجامعية ودورهم الكبير في تأسيس مجموعة من الكليات والأقسام المتخصصة التي تخدم المواطنين والمقيمين خاصة كليتي طب الأسنان والصيدلة وتقدم أفضل أساليب الدراسة الأكاديمية في جميع التخصصات وتأهيل الكوادر المواطنة من الأطباء والمتخصصين في جميع العلوم لخدمة الوطن وليكونوا النخبة المتميزة من الشباب المواطنين كأطباء وخبراء مؤهلين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لكلية المدينة الجامعية بعجمان والتي اطلع فيها والحضور على أحدث المختبرات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي سيتم الاستعانة بها في التدريس خاصة بعد أن طرحت المدينة الجامعية برامج العلوم الصحية لفصل الخريف 2019 في مجالات جراحة الأسنان والصيدلة.

واستمع سموه إلى شرح واف من القائمين على كلية المدينة الجامعية على ما تشتمل عليه تلك المختبرات من أجهزة ومعدات بعدما تم تجهيز 9 مختبرات لهذا الغرض منها مختبرات الكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأنسجة والصيدلة وعلم الأدوية والأشعة الفموية والتحليل الآلي وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وغيرها.

وأشاد سموه بالتطور الملحوظ التي تشهده الكليات المختلفة في المدينة الجامعية والبرامج الأكاديمية وهيئة تدريسية على مستوى عالٍ من الخبرة واستقدام أفضل الأجهزة والمعدات المستخدمة بطرق الدراسة الحديثة.

وأكد أن الجامعات في الإمارات أصبحت قادرة على تخريج أجيال قادرة ذات دور متميز في خدمة القطاع الصحي والقطاعات الآخرى في دولة الإمارات خاصة في المؤسسات الطبية والصحية العلاجية وغيرها لما تتمتع به تلك الكوادر من تميز خلال فترة الدراسة مع اكتساب الخبرة والتدريب باستخدام آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية وأجهزة حديثة.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لما يوليه من اهتمام بأبناء الوطن من خلال توفير كل الإمكانيات الأكاديمية والمستشفيات الحديثة.. منوهاً إلى أنه سموه واخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات يولون اهتماماً كبيراً لكل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير وتنمية الجامعات ورفدها بكل جديد وتنفيذ أية مبادرات ومشاريع تسهم في رقي وازدهار التعليم ورفع مستوى الدراسة الأكاديمية.

وتهدف الكلية من خلال طرح هذه البرامج الجديدة إلى تزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة الشاملة اللازمة خلال سعيهم للحصول على مهن مزدهرة في مجال العلوم الصحية باستخدام أحدث المختبرات، والتي تحفز التميز السريري.

وتم تصميم البرامج والمساقات الدراسية لترقى إلى أعلى المعايير الأكاديمية والصناعية وتوظيف المختبرات ذات المستوى العالمي لضمان حصول الخريجين على المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية.

ويعتبر برنامجاً البكالوريوس في جراحة الأسنان والصيدلة إضافات قيمة إلى البرامج المطروحة من قبل الكلية، والتي توفر ما يزيد عن 17 برنامجاً أكاديمياً في مجالات إدارة الأعمال والقانون والإعلام والتعليم على مستوى البكالوريوس والماجستير باللغتين العربية والإنجليزية.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية بكلية المدينة الجامعية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان وعبد العزيز الجسمي عضو مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية مدير عام شركة “آر” القابضة وعمران خان رئيس كلية المدينة الجامعية وأحمد الرئيسي المشرف العام على برامج صندوق الوطن بعجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين. وام