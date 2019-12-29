الرئيس الباكستاني يبحث تعزيز التعاون مع نهيان بن مبارك

استقبل فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بالقصر الرئاسي في العاصمة إسلام أباد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي يزور باكستان حالياً.

جرى خلال اللقاء – الذي حضره سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية – بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الباكستاني متانة العلاقات التي تجمع بلاده ودولة الامارات العربية المتحدة مستندة إلى أسس قوية من والثقافة والتراث المشترك وأبدى رغبة باكستان في تعزيزها على جميع المستويات بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والسياحة.. وأعرب عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين.

على صعيد متصل التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.. معالي عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني وجرى بحث مسيرة العلاقات الإماراتية – الباكستانية بمختلف المجالات .

وأطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك.. رئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على صعيد نشر وتعميق قيم التسامح والتعايش حول العالم.

من ناحية أخرى تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بكميات من الكتب التي تتعلق بموضوعات اللغة العربية وآدابها .

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة بافتتاح جناح الكتب بالمكتبة الوطنية في إسلام أباد، والذي أنشئ بمبادرة من دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي الدكتورة فردوس عاشق أعوان مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام ومعالي شهريار أفريدي وزير الدولة لمكافحة المخدرات في باكستان.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع باكستان في مختلف المجالات.. وثمن العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبها أعربت معالي فردوس عاشق عن تقدير بلادها للدعم الاماراتي المتواصل في مختلف القطاعات لاسيما بمجالات التعليم والاقتصاد والصحة خاصة حملات مكافحة مرض شلل الأطفال إلى جانب تشجيع الاستثمارات.

وشكرت دولة الإمارات على مبادرتها إنشاء جناح الكتب بالمكتبة الوطنية الباكستانية.. وأعربت عن رغبة بلادها في تبادل الخبرات بمجالات التعليم والإعلام الصحافة. وام