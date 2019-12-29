حاكم رأس الخيمة وولي عهده يشهدان اختتام مهرجان محمد بن زايد للهجن العربية الأصيلة السوان 2019

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس اختتام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن السوان 2019، والتي خصصت لفئة “الحول” و”الزمول”، وأقيمت لمسافة 8 كلم على أرضية ميدان السوان برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية يعد أحد أهم المهرجانات التراثية على المستوى الخليجي بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إيماناً من سموه بأهمية إحياء تراث الآباء والاجداد والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي أمام التقدم والحداثة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل متسارع.

وثمن سموه متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لسباقات الهجن في الدولة وتشجيع أبناء الدولة على المشاركة في المهرجانات داخل وخارج الدولة.

كما ثمن سموه دور اللجنة المنظمة للمهرجان في ميدان السوان برأس الخيمة لإنجاح المهرجان لهذا العام أسوة بالأعوام السابقة مهنئا جميع ملاك الهجن الفائزين بالأشواط الرئيسية وسط احتفالية كبيرة من الملاك والجماهير الحاضرة مع ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للهجن.

وتوج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الفائزين بالأشواط الرئيسية وسط احتفالية كبيرة حيث استطاعت “باركلين” لحمد راشد بن غدير الكتبي أن تكسب ناموس الشوط الرئيسي الأول وتحلق مع سيف الحول المفتوح +3 مليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:40:5 .

وجاءت في المركز الثاني “هملولة” لمحمد مسلم قنزول العامري بزمن قدره 12:41:6، ووصلت في المركز الثالث “زعفرانة” لمحمد سلطان مرخان الكتبي بزمن قدره 12:42:6 .

وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالزمول المفتوح والجائزة بندقية+2 مليون درهم كان الموعد مع “شامس″ لمحفوظ خميس الجنيبي ليكسب المركز الأول بزمن قدره 12:53:5، تاركا المركز الثاني لـ”للشهم” لمدحت أنور طنطاوي وبزمن قدره 12:54:7، ووصل ثالثاً “شاهين” لحميد سعيد النيادي بتوقيت قدره 13:05:1، وفي الشوط الثالث وسيف الحول المحليات تصدرت “الإتحادية” لحميد سعيد النيادي مراحل الشوط محققة المركز الاول والناموس بعد ان أنهت المسافة بزمن قدره 12:45:8، وجاءت في المركز الثاني “مياسة” لفرج بن حمودة الظاهري وبزمن قدره 12:46:6، وفي المركز الثالث وصلت “الشامخة” لعيسى علي المنصوري وبزمن قدره 12:46:9، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط المهرجان انتصر “ممتاز” لمحمد سلطان مرخان الكتبي على منافسيه ليحرز بندقية الزمول المحليات بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 13:03:2، وجاء في المركز الثاني “الهلالي” لموسى عبدالعزيز الموسى وبزمن قدره 13:05:8، ووصل ثالثا “مسلي” لحمد محمد بيشان العجمي وبتوقيت قدره 13:09:4 .

من جانبه أشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بمكارم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في الدولة مثمناً مكرمة سموه برعاية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن السوان 2019 التي تمثل عيداً سنوياً للرياضات التراثية، وتسهم في دعم وتشجيع الملاك للمحافظة على إرث الآباء والأجداد، وغرسه في نفوس الأجيال القادمة، وحثهم على التمسك بالماضي استشرافاً للمستقبل.

حضر منافسات المهرجان.. الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي وعدد من المسؤولين وملاك الهجن وأبناء القبائل وجمهور كبير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه قدم الشيخ صقر بن جمال بن صقر بن القاسمي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه هذه الرياضة التراثية، وتوجيهاته بإقامة هذا المهرجان كل عام، ويحظى من خلاله أبناء القبائل التي تحتضن المهرجان.

كما تقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على الاهتمام الكبير بسباقات الهجن في إمارة رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الدائمة لها، وقربه من الملاك.

وأكد ملاك الهجن والمضمرون أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن في السوان عيد سنوي لأهل التراث من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لكي يتنافسوا على الناموس. وام