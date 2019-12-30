ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة سعيد مصبح الكتبي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء لأسرة وعائلة الكتبي في وفاة المغفور له خليفة سعيد مصبح محمد بن سرور الكتبي.

وأعرب سموه – خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الحميدية في عجمان – عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه .. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. سعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين .وام