مجلس شباب “وزارة الخارجية” … دبلوماسية المستقبل.. طموح وأمل

تبنى مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ تأسيسه شعار “دبلوماسية المستقبل، طموحٌ وأمل” وتتمثل رؤيته في العمل على إعداد جيل واعد من الشباب الدبلوماسيين المبتكرين والمبادرين يساهمون في تحقيق أجندة الشباب 2021.

ويهدف المجلس من رؤيته إلى العمل على تنمية وتطوير المهارات والقدرات والكفاءات الخاصة بشباب الوزارة، وإظهار دور وجهود دولة الإمارات دولياً في تمكين الشباب واحتضان طموحاتهم وآمالهم، والارتقاء بالعمل الدبلوماسي القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق التميز في السياسة الخارجية.

وخلال عامه الأول، ركّز المجلس على توفير منصات حوارية مختلفة تجمع بين القادة والشباب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فكان حلقة وصل تعمل على نقل المعرفة وبناء قدرات الشباب للارتقاء بالعمل الدبلوماسي القائم على الابتكار والمعرفة وتحقيق التميز في السياسة الخارجية.

وعمل المجلس على تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية شملت مشروعين يهدفان إلى بناء قدرات الشباب في دولة الإمارات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب فضلاً عن استضافة مكعّب المهارات المتقدمة بالتعاون مع برنامج الإمارات للمهارات المتقدمة.

ونظم المجلس خلال عامه الأول 5 حلقات شبابية استقطبت ما يزيد عن 450 شابا وشابة وتعد الحلقات الشبابية إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ويتم خلالها طرح العديد من القضايا والموضوعات التي تمس الشباب.

وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في أول جلسة من سلسلة جلسات “للنجاح قصة” والتي عقدت على هامش مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية 2018 وبحضور ومشاركة أكثر من 25 شاباً وشابة، حيث سلطت معاليها الضوء على المثابرة والاجتهاد في العمل والبحث عن فرص لتطوير الذات واكتشاف ما هو جديد من خلال تعلم اللغات المختلفة وأهمية التفكير الإيجابي لطرح الحلول المبتكرة.

وفي شهر مارس 2019، استضاف مجلس الشباب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ضمن الجلسة الثانية من سلسلة “للنجاح قصة” وأكد معاليه خلالها أهمية تطوير المهارات الأساسية للشباب أعضاء السلك الدبلوماسي .. داعيا الدبلوماسيين الشباب إلى التركيز على إبراز قصص النجاح والإنجازات المتعددة التي تحققها الدولة في شتى المجالات.

وتضمنت الحلقات حلقة شبابية فرنكوفونية باللغة الفرنسية بالتعاون مع قسم الشؤون الفرنكوفونية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتي كانت الأولى من نوعها على مستوى الدولة وذلك في إطار استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تمكين الشباب والدور المهم المناط بهم في تحقيق التنمية.

وركزت إحدى الحلقات الشبابية على فرص وتحديات الابتكار في مجال الدبلوماسية الإلكترونية حيث تم التطرق إلى وسائل دمج الاتصال الرقمي مع تطوير العمل الدبلوماسي.

ومن خلال سلسلة خاصة بعنوان “رجال رافقوا مؤسس الدولة”، نظم المجلس لقاءات مع شخصيات رائدة رافقت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه” منذ قيام الاتحاد وكان لها دور قيم في تأسيس الدولة فضلاً عما تهدف إليه من نقل الخبرات وتبادل المعرفة، وتوثيق تاريخ تأسيس السياسة الخارجية للدولة ودعمها من خلال دعم استدامة المعلومة ونقل الخبرات وتعزيز التواصل بين مختلف أجيال وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبلغ عدد الجلسات ضمن هذه السلسلة لعام /2018-2019 / 4 جلسات وشارك فيها أكثر من 250 موظفاً في الوزارة.

واستضاف مجلس شباب الوزارة معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة في جلسة حوارية بعنوان ” للنجاح قصة – الدبلوماسية في العمل”، وذلك ضمن السلسلة الخاصة من الجلسات المعرفية والتفاعلية التي تندرج تحت شعار “رجال رافقوا مؤسس الدولة” واستعرض معاليه خلالها ذكريات وأقوال وأفعال الوالد المؤسس للدولة، والتي تعود إلى فترة الستينيات وقيام الدولة، مستذكراً مسيرة الشيخ زايد ودوره في بناء العلاقات الخارجية ووضع الحجر الأساس للسياسة الخارجية ومن ضمنها الأسس الثقافية.

كما استضاف المجلس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي استعرض أهم ما تعلمه من المغفور له الشيخ زايد، من تحديد أهداف واضحة في الحياة على أن تكون مرتبطة بأهداف دولة الإمارات ذاتها، والسعي إلى تحقيق هذه الأهداف، بكل ثقةٍ وإخلاص فضلاً عن الولاء الصادق، والانتماء القوي، للوطن وبذل أقصى الجهد، من أجل أن تكون الدولة دائماً، نموذجاً في تحقيق السلام والرخاء، في العالم كله. واستعرض معاليه أبرز خصائص المغفور له الشيخ زايد، حيث كان حريصاً على الاستثمار في بناء الإنسان وتمكين المرأة في المجتمع، ونجح في تأسيس علاقات متميزة بين دولة الإمارات ودول العالم، كما جعل الإمارات واحة للتسامح والتآلف والسلام والاستقرار.. مؤكدا أهمية دور الشباب في مسيرة تنمية المجتمع، وتطبيق مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية في كافة ربوعه، منوهاً بأن نجاح دولة الإمارات يكمن في تمكين الشباب وتهيئتهم لتمثيلها بكل نزاهةٍ وإخلاص .. معربا عن تطلعه لنجاحات شباب الوطن في بناء الشراكات العربية والعالمية، لما فيه مصلحة الجميع.

وتشمل مبادرات مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عامه الأول 2018-2019 على الصعيد الدولي عددا من الحلقات الشبابية التي تم عقدها في 5 دول حول العالم وهي مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ورواندا وكينيا والهند وروسيا وذلك في إطار خطة الإمارات لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وحرصاً من الدولة على تحويل الالتزامات الوطنية والعالمية إلى واقع ملموس.

فنظم المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب في مملكة البحرين ثاني جلساته ضمن سلسلة الحلقات الشبابية بعنوان ” الدبلوماسية الثقافية ” في أكتوبر 2018 والتي أقيمت على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وحضرها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين واستعرضت عدداً من التوصيات للشباب الصاعد من المحافظة على الإرث والتاريخ المشترك بين البلدين والحرص على تعريف الآخرين بالقيم والهوية القائمة على التسامح والنبذ للتطرف والطائفية من خلال تعزيز العلاقات مع كافة الشعوب.

كما عقد المجلس وللمرة الأولى في العاصمة الكينية نيروبي حلقة شبابية بمشاركة 100 سيدة كينية شاركن في برنامج تدريبي قدمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مدار 3 أيام تحت عنوان “تمكين 100 سيدة من رائدات المستقبل للتميز في مجال الضيافة.. وألقت المشاركات الضوء على بعض التحديات التي تواجه النساء والشباب في كينيا مثل فرص التدريب المهني والمساواة بين الجنسين وضعف الإرشاد والتوجيه وقلة فرص العمل المتاحة وهو ما يسهم في انتشار البطالة.

وشهدت السنة الأولى لمجلس شباب وزارة الخارجية 11 مبادرة ذات علاقة باستراتيجيته وفي سبيل دعم الأجندة الوطنية للشباب وتنظيم حصص رياضية للشباب المستعدين للانضمام إلى دورة الألعاب الحكومية الثانية والتي عقدت في أبريل 2019، فضلاً عن إطلاق نشرة “شباب السلك” والتي تسلط الضوء على الشباب المتميزين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفي البعثات الدبلوماسية للدولة.

وأطلق المجلس خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مبادرة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب تؤول إلى توفير الفرص والبرامج المتاحة للشباب في أكثر من 70 جهة خارج الدولة من خلال جهة مركزية موحدة لتنظيم وموائمة الفرص المتوفرة في الدولة ووضع آلية واضحة للشباب المبتعثين خارج الدولة، بالإضافة إلى تمكين الشباب.

ويعمل المجلس على بناء قاعدة بيانات وحصر الفرص التدريبية في العالم عن طريق التنسيق مع جميع بعثات دولة الإمارات في الخارج وتلقى المجلس الرد على تلك المخاطبات من 40 بعثة إلى الآن وتم استعراض التقدم المحرز خلال الاجتماعات السنوية الحكومة دولة الإمارات لعام 2019 .

كما شارك المجلس في الفريق الداعم لاستقبال وتنظيم وفد الدولة المشارك في مؤتمر دافوس الصحراء الذي أقيم في مدينة الرياض، فضلاً عن دعم تنظيم احتفالات اليوم الوطني الإماراتي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشارك المجلس في مؤتمر الاستثمار في المستقبل الذي عقد في الشارقة تحت شعار ” الشباب : تحديات الأزمات وفرص التنمية” والذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم ، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها وركز المؤتمر في دورته الثالثة على قضايا التنمية المستدامة للشباب في مختلف أنحاء العالم وتحديداً في المناطق التي تعاني الأزمات والنزاعات الآن والحروب والكوارث.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بموجب القرار الوزاري رقم 638-1 لسنة 2018 الصادر عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بهدف تمكين وتفعيل دور الشباب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية. وجاء هذا القرار ليعزز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في إعطاء الشباب فرصاً استثنائية لقيادة مسيرة المستقبل، وتمكينهم من القيام بمهمتهم وتحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071.

ويباشر المجلس عدداً من الاختصاصات أهمها الإشراف على تنظيم فعاليات ومبادرات الشباب في الوزارة وبعثات الدولة في الخارج، والمشاركة في مشاريع الأجندة الوطنية للشباب وموائمة الجهود، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وأية جهات أخرى ترغب بتنفيذ فعالية خاصة بالشباب في الوزارة.وام