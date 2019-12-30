برنامج صقر للتميز الحكومي يعزز المسيرة العلمية للطلبة

نظم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي “الملتقى الطلابي الخامس 2019” لطلبة برنامج المنح الدراسية والذي استمر يومين في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمشاركة عدد من طلبة المنح الدراسية المنتسبين لجامعات مختلفة داخل وخارج الدولة.

وأكد سعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي تطلعات ورؤية البرنامج الرامية إلى الارتقاء بدور الإمارة في إبراز ورعاية المواهب والعقول المبتكرة وتعزيز المسيرة العلمية للطلبة نحو المزيد من التفوق والنجاح وتوسيع قاعدة المتميزين والنخبة الطلابية.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الملتقيات يساعد في التعرف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها وصقل الشخصيات والاستعداد القيادي كما يساهم في تبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص النجاح.

من جهته قدم سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة – خلال الملتقى – محاضرة بعنوان “إتيكيت التعامل مع المؤسسات” والتي تضمنت عدة محاور منها العمل المؤسسي بالجهاز الحكومي لحكومة رأس الخيمة إلى جانب الموارد البشرية العاملة .. كما قدم ياسر بهاء الدين خبير التميز المؤسسي في برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي دورة “التعامل مع الضغوطات النفسية” والتي أوضح فيها الضغوطات السلبية والإيجابية وكيفية التعامل معها عن طريق أمثلة عملية من الحياة الجامعية والعملية والشخصية.

وشارك الدكتور عبدالله الدرمكي عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة – أكاديمي ومؤلف في علم الإدارة – بمحاضرة بعنوان “حل المشكلات واتخاذ القرار” والتي قدم فيها شرحا عن كيفية التفكير الإبداعي في حل المشكلات وصناعة القرارات الفعالة .وام