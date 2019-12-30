67 % ارتقاء الإمارات على سلم التنافسية العالمية خلال 4 سنوات

نجحت دولة الإمارات بإنجاز 67 % تقريبا في الترقية ضمن قائمة أكثر الدول تنافسية في العالم خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بعدما قفزت إلى المركز الـ 5 في العام 2019 مقارنة مع المركز الـ 15 في العام 2016 وذلك وفق ما وثقه آخر تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية.

ويظهر حجم الإنجاز الذي حققته الإمارات في مجال التنافسية خلال الفترة الماضية من خلال قدرة الدولة على تجاوز العديد من الدول التي تصنف ضمن قائمة الدول المتقدمة على مستوى العالم في العديد من المؤشرات الفرعية.

ويركز تقرير التنافسية العالمية الذي شمل اقتصاد 63 دولة حول العالم على 4 محاور تتضمن الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية والتي يتم قياسها من خلال 333 مؤشرا مخصصة لتقييم كيفية إدارة الدول والمؤسسات لتحقيق الرخاء والازدهار.

وتصدرت الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور “كفاءة الأعمال” والمركز الثاني عالمياً في محور “الكفاءة الحكومية”. كما حققت المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في “الممارسات الإدارية” والمركز الثاني عالمياً في كل من “التجارة الدولية” و”الكفاءة والإنتاجية” و”البنية التحتية” و”السلوكيات والقيم” و”أسواق العمالة”، والمركز الثالث عالمياً في “التمويل الحكومي” و”السياسات الضريبية”

وتهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات العربية المتحدة 2021 إلى وضع الدولة على مسار تنموي يضمن تحول الإمارات عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة لما يزيد على ملياري شخص، وذلك عبر التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

يشار إلى أن الدولة ستحتفل بيوبيلها الذهبي بحلول العام 2021 ، وتشير المؤشرات إلى تواصل قدرتها التنافسية، على مجاراة الدول الكبيرة، والاقتصادات العالمية المتطورة، والانضمام إلى قائمة أفضل 10 دول وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب لفرص غير مسبوقة ونمو مضطرد وتطور كبير خلال السنوات القادمة .وام