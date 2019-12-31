“تنمية المجتمع بدبي” تتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التوظيف الدامج لأصحاب الهمم

شاركت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبحضور هيئة المعرفة والتنمية البشرية في فعالية “همم للمستقبل”، التي نظمتها شركة “لينكد إن” بالتعاون مع شريفة يتيم، المستشارة في دمج اصحاب الهمم ومحلل سلوك معتمد، بهدف تعزيز التوظيف الدامج لأصحاب الهمم وتمكينهم من الوصول إلى فرص عمل هادفة ومتكافئة تضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتوظيفهم لطاقاتهم وقدراتهم بما يحقق لهم استقلالية مالية وتمكيناً أكبر في الحياة والمجتمع.

وتأتي الفعالية انطلاقا من أهمية رفع الوعي المجتمعي بشكل عام ووعي أصحاب الأعمال بشكل خاص، بحقوق أصحاب الهمم في العمل والدور الإيجابي الذي يمكنهم لعبه في المؤسسات ضمن مختلف المواقع الوظيفية.

وتسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تطوير ثقافة مجتمعية تدرك ضرورة تمكين أصحاب الهمم ومناصرة حقوقهم من خلال رفع الوعي حول هذه الحقوق والتي أوردها القانون رقم (2) لسنة 2014 ومنها الحق في العمل. كما تشرف هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على ضمان تطبيق محور سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم تحت مظلة استراتيجية دبي للإعاقة 2020.

وقالت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن وعي مؤسسات القطاع الخاص ومبادرتها لتنظيم فعاليات تدريب وتوظيف لأصحاب الهمم يؤكد انتمائها لخطط التنمية المجتمعية المستدامة للإمارة ويبرهن على أهمية تكامل الأدوار لتحقيق مجتمع صديق بالكامل ودامج وممكن لأصحاب الهمم.

وتضمنت فعالية “همم للمستقبل”، لقاءات تعريفية للربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل من أصحاب الهمم، مع إمكانية إجراء مقابلات عمل فردية لهم بغية توظيفهم، إضافة إلى ورشة عمل استهدفت أصحاب الهمم لتدريبهم على كيفية إجراء المقابلات والتعريف عن أنفسهم ومهاراتهم وكيفية البحث عن وظيفة بالإضافة الى كيفية عمل حساب خاص بهم على موقع “لينكد إن”.

كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية بين ممثلي الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص لبحث أهمية ضمان حقوق أصحاب الهمم في العمل ومواصفات البيئات الدامجة والممكنة لهم.