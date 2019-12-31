بلدية الشارقة تتوج إنجازات العام 2019 بحصولها على “أيزو الصحة والسلامة المهنية45001”

الشارقة: الوطن

بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حققت بلدية مدينة الشارقة إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها حيث أعلنت حصولها على شهادة أيزو الصحة والسلامة المهنية 45001 على مستوى جميع القطاعات في البلدية، بعد اجتيازها لجميع متطلبات الشهادة واجتياز مرحلة التدقيق خلال الفترة الماضية حيث تم تطبيق مواصفة الصحة والسلامة على جميع قطاعات البلدية شاملة جميع مبانيها ومرافقها على اختلاف توزيعها الجغرافي في المدينة، لتتوج البلدية جهودها في هذا المجال وتواصل مسيرة التميز التي تعزز من مكانتها وريادتها في مجال العمل البلدي وتختتم العام الحالي بإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازتها المتواصل منذ تأسيسها.

كما أعلنت البلدية حصولها على اعتماد هيئة لويدز على مواصفة إدارة شكاوي المتعاملين 10002 من خلال توحيد قنوات التواصل مع ملاحظات واستفسارات الجمهور التي يتولى ادارتها مركز الاتصال في البلدية على الرقم ???.

وفي هذا السياق أكد سعاة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن نيل هذه الشهادة يأتي ليؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة والسلامة في جميع مبانيها لجميع الموظفين وهو إنجاز تحقق بفضل ما تحظى به البلدية من دعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والسير على نهجه في جميع المجالات، وهو ما كان عاملاً أساسياً في تحقيقها للإنجازات المتتالية والتي جعلت منها جهة خدمية متميزة تقدم لمتعامليها أفضل وأرقى الخدمات.

وأشار الطريفي إلى أن جميع المباني التابعة للبلدية مستوفية لجميع اشتراطات الصحة والسلامة وتتوفر بها البيئة الصحية الملائمة التي تحصن الموظف من كل المخاطر والأضرار وحماية الممتلكات ورفع معايير الأمن والسلامة في جميع مبانهيا، فضلاً عن حرصها بشكل مستمر على صيانة أجهزة الإنذار والتأكد من عملها وتوعية الموظفين باشتراطات السلامة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات،

ولفت أن حصول البلدية على اعتماد هيئة لويدز على مواصفة إدارة شكاوي المتعاملين 10002، يؤكد حرص البلدية على التواصل الفعال مع الجمهور وتلقي جميع الملاحظات حيث يعمل مركز الاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الأسبوعية والرسمية بالدولة، ويمثل إحدى أهم قنوات تواصل البلدية مع متعامليها، ويلقى اهتماماً خاصًا ودعمًا كبيرًا ومتواصلاً من الإدارة العليا بالبلدية، نظراً لدوره المحوري في إسعاد المتعاملين وتلبية طموحاتهم في سبيل تحقيق أعلى معدلات الرضا عن خدمات البلدية وأنشطتها المختلفة.

وفي ذات السياق أوضحت بدور الحمادي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي أن توجيهات سعادة ثابت سالم الطريفي وفريق الإدارة العليا بتوفير بيئة صحية سليمة ساهم في الحصول على شهادة أيزو الصحة والسلامة المهنية واجتياز جيمع التحديات وتخطي العقبات خلال مراحل التطبيق بكل سهولة ويسر، كما تم تشكيل فريق عمل بذل جهوداً كبيرة في سبيل استيفاء جميع الشروط اللازمة وتطبيقها في آلية العمل وعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل مع فرق الجودة لمتابعة أدق التفاصيل في العمل وتطبيق توجيهات المدققين خلال جولاتهم التفتيشية والاستماع لملاحظاتهم ومواجهة جميع التحديات، كما قام فريق العمل بالتعاون مع جميع المسؤولين في البلدية ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.

وأشارت إلى أن حصول البلدية على مواصفة 10002 الخاصة بإدارة شكاوي المتعاملين، تتوج جهود البلدية في مجال خدمة الجمهور حيثي تخطى مركز الاتصال وظيفته الرئيسية كأداة اتصال فعّالة ومباشرة مع الجمهور، إذ يعمل كذلك كوسيلة مهمة لقياس مستوى رضا المتعاملين، والتعرف على انطباعاتهم عن خدمات البلدية وأعمالها ومبادراتها المتنوعة، كما أنه يشكل منصة مهمة تتلقى البلدية من خلالها ملاحظات المتعاملين واقتراحاتهم التي توليها البلدية عناية بالغة من الدراسة والتحليل، والعمل على تطبيق الفعال منها والقابل للتنفيذ في ضوء سياسة البلدية الرامية إلى إشراك المتعاملين بشكل فاعل في تطوير منظومة العمل البلدي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.