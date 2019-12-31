الشارقة تستضيف ورشة عمل الإمارات واليابان حول استكشاف الكواكب

نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة ورشة عمل الإمارات واليابان حول استكشاف الكواكب وذلك بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ومعهد تشيبا للتقنية ” CIT ” وشركة أنظمة الفضاء اليابانية المأهولة ” JAMSS “.

وتهدف الورشة إلى تعريف مختصي وهواة علوم الفضاء والفلك بأهم التطورات والإنجازات في قطاع الفضاء الإماراتي والعالمي وعرض بعض النتائج العلمية البحثية والنيازك التي تم رصدها باستخدام شبكة أبراج الإمارات لمراقبة الشهب في الدولة.

وتسعى الورشة إلى تمكين الطلبة والباحثين في دراسة هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمنشورات والعمل على مشاريع علمية مشتركة وترسيخ الأكاديمية كمركز بحثي علمي رائد يخدم قطاع الفضاء الإماراتي والقطاع الدولي وتعزيز العلاقات العلمية بين الإمارات واليابان.

ورفع سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك خلال الورشة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة لدعمه ورعايته الكريمة والمستمرة لجامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والتي أسسها سموه كمشروع قومي وطني ومقر علمي بحثي يسعى لخدمة وتوعية المجتمع في جميع مجالات علوم الفضاء وتعزيز القضاء الفضائي الإماراتي والعالمي وترسيخ إمارة الشارقة ودولة الإمارات كمركز علمي رائد في أبحاث علوم الفضاء والفلك في منطقة الخليج العربي والعالم.

وأكد على حرص الأكاديمية لتحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المباركة لسموه من خلال العمل على عدد من المشاريع العلمية البحثية والتطبيقية بالتعاون مع المؤسسات والجهات العلمية الرائدة في الدولة والعالم إلى جانب إنشاء المختبرات البحثية الفعالة مثل مختبر الكيوبسات ومختبر الفلك الراديوي ومركز النيازك ومختبر الطقس الفضائي ومرصد الشارقة البصري ومختبر الفيزياء الفلكية العالية الطاقة والتي مكنت الأكاديمية من احتلال منصة فريدة من نوعها في بحوث الفضاء في منطقة الخليج العربي .

وتضمنت الورشة عددا من المواضيع في مجال علوم الفضاء والفلك والتي ناقشها الباحثون في الأكاديمية مع عدد من أساتذة الجامعة والمختصين من وكالة الإمارات للفضاء ومعهد تشيبا للتقنية ” CIT ” وشركة أنظمة الفضاء اليابانية المأهولة “JAMSS” ومجلس الوزراء الياباني، وهي الأبحاث والمشاريع في علوم الفضاء والفلك بالأكاديمية ومحطة الفضاء الدولية والتجارب العلمية القائمة فيها وشبكة الإمارات لمراقبة الشهب والبعثات المستقبلية للمريخ ومهمة مسبار الأمل للإماراتي والكشف عن النيازك باستخدام التعلم الآلي ومسح وتحليل النيازك.وام