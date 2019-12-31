ولي عهد أم القيوين يحضر الاجتماع الختامي لإدارة الطوارئ والأزمات

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الاجتماع الختامي لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة في عام 2019 .

وأشار سمو ولي عهد أم القيوين إلى أهمية توفير كل الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الاستباقية والفعالة تجاه حالات الكوارث والطوارئ، مؤكداً سموه حرص إمارة أم القيوين على ترسيخ استراتيجية متكاملة لمواجهة الطوارئ والأزمات لتكون كافة الجهات وفرق الطوارئ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية وتحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع كافة المتغيرات في المستقبل.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس التنفيذي، استعراض أهم إنجازات فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وأهم الأعمال المستقبلية، بالإضافة إلى التطرق لجاهزية الإمارة في مواجهة مختلف الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما تم عرض المبادرات التي تتصل بخطة العمل والأنشطة والمشاريع للعام المقبل، التي تتضمن تحديث الخطط وقياس سرعة الاستجابة والجاهزية والإمكانيات المتوفرة واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تقييم التمارين ومتابعة الدروس المستفادة وكذلك الدورات التدريبية والتأهيلية التخصصية التي عقدت لأعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للفريق.

وفي ختام الاجتماع، توجه سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين رئيس الفريق المحلي بالشكر والتقدير للأعضاء واللجنة التنفيذية على الجهود المبذولة، مؤكداً أهمية العمل والتفاني وتسريع وتيرة الإنجازات وتطوير القدرات والإمكانيات وفق تطلعات الجهات المستجيبة والمتعاملة مع الأحداث الطارئة.

حضر الاجتماع الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين ومدراء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أعضاء الفريق المحلي لإمارة أم القيوين.وام