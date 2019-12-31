رؤية القيادة الرشيدة ساهمت في تنشيط القطاع العقاري في أبوظبي

أبوظبي-الوطن:

أشاد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج العربي للاستثمار برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- و توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنشيط القطاع العقاري في ابوظبي عبر قانون التملك العقاري الجديد القاضي بالسماح لجميع الجنسيات بالتملك في المناطق الاستثمارية في أبوظبي مما كان له عظيم الأثر في تنشيط هذا القطاع الحيوي والهام ودفعه لتسجيل تداولات قياسية في العام 2019.

وأكد المحيربي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام أن السوق العقاري في أبوظبي قد شهد خلال العام 2019 حركة نشطة و حجم تداولات أكبر على الاراضي والوحدات السكنية مقارنة بالاعوام الماضية، وذلك بفضل القوانين والتشريعات المشجعة على الشراء والتملك، الى جانب الأسعار المغرية المطروحة في السوق ، و طرق السداد المرنة، حيث عززت كل هذه العوامل من جاذبية السوق العقاري في أبوظبي ودفعت المستثمرين الاجانب للقدوم وبحث فرص الاستثمار في أبوظبي.

مفاوضات

و أفاد المحيربي بوجود مفاوضات جادة بين شركته وعدد من المستثمرين والشركات الصينية الراغبة بتملك عدد من قطاع الاراضي السكنية في جزيرة الريم، موضحاً ان قيمة هذه الاراضي تقدر بمليارات الدراهم.

وأكد أن القوانين والتشريعات الأخيرة المتعلقة بالتملك العقاري لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي قد فتح شهية الشركات الصينية وغيرها لانتهاز الفرص للاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة من العوائد المجزية التي مايزال يحافظ عليها.

وأوضح أن من المتوقع الانتهاء من عقود شراء هذه الاراضي من قبل الشركات الصينية خلال الفترة القليلة القادمة في ظل رغبة هذه الشركات بالشراء وتطوير مشاريع عقارية في جزيرة الريم التي تعتبر الوجهة المفضلة للمستثمرين والشركات الأجنبية.

جزيرة الريم

وقال المحيربي:” شهدت جزيرة الريم في أبوظبي مؤخراً اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والشركات من داخل الدولة وخارجها ، خاصة مع صدور قوانين التملك العقاري لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، حيث شهدنا عمليات شراء كبيرة واقبالا واسعا من الافراد والشركات على تملك العقارات السكنية ، حيث تمتاز جزيرة الريم بالعديد من عوامل الجذب للمستثمرين مثل موقعها الاستراتيجي قرب جزيرة ابوظبي، وتوفر أحدث البنى التحتية بها، الى جانب الخدمات النوعية التي تقدم للقاطنين في المشاريع السكنية بها”.

وأضاف:” لقد ارتفعت عمليات تداول الأراضي والوحدات السكنية في جزيرة الريم بشكل خاص و باقي المناطق الاستثمارية في أبوظبي بشكل عام بفضل قانون التملك العقاري الجديد في ابوظبي، وهذا الأمر سيعزز من ثقة شركات التطوير والمستثمرين بهذا القطاع ويدفع لاطلاق مزيد من المشاريع العقارية في المناطق الاستثماري “.

وذكر أن جزيرة الريم في أبوظبي تعتبر وجهة مناسبة للاستثمار العقاري حيث تمكنت الجزيرة من جذب الكثير من المستثمرين الأجانب في العام 2019 حيث تعتبر أسعار الأراضي بها مناسبة للمستثمرين الراغبين باطلاق مشاريع عقارية ، كما يمكنهم تسويق وبيع الوحدات العقارية سواء للمقيمين داخل الدولة او الاجانب ، موضحاً أن جزيرة الريم شهدت تداولات عقارية بمليارات الدراهم في العام 2019.

طرق سداد مرنة

وتطرق المحيربي في حديثه الى طرق السداد الميسرة التي أعلنت عنها شركات التطوير والاستثمار العقاري، حيث شجعت الكثير من المواطنين والمقيمين والاجانب على شراء العقارات وتملكها و الاستثمار بها ، حيث ما تزال أبوظبي تحقق عوائد استثمارية تعتبر الأعلى مقارنة ببقية مدن العالم.

ولفت الى أن سوق أبوظبي المالي قد لعب دوراً كبيراً في التعريف بالمقومات والمميزات التي تتمتع بها امارة أبوظبي بما فيها القطاع العقاري ، الأمر الذي سهّل على المستثمرين التعرف على المميزات التي توفرها الامارة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات بما فيها القطاع العقاري.

واعرب المحيربي عن توقعاته أن يشهد القطاع العقاري في الدولة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص نمواً متواصلا بفضل هذه القوانين والتشريعات الى جانب قرب انعقاد فعاليات معرض اكسبو دبي 2020 الذي سيستقطب ما يقارب 25 مليون زائر ومشارك في المعرض، حيث ستتاح لهم الفرصة عن قرب للتعرف على القطاع العقاري ومميزاته والفرص التي يمكنهم الحصول عليها جراء تملك العقارات في الدولة بشكل عام وتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

ارتفاع وتيرة النمو

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن تتواصل وتيرة النمو وارتفاع الطلب على شراء وتملك الأراضي والوحدات السكنية العقارية في أبوظبي حتى العام 2025 والسنوات التي تليها وذلك بحسب الدراسات والمؤشرات العقارية ، في ظل رغبة الكثير من المستثمرين بدخول السوق العقاري في أبوظبي والاستثمار به، موضحاً أن القطاع العقاري في الدولة يعتبر القطاع الاقتصادي الأول بين مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية ويشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

اكسبو 2020

ولفت المحيربي الى أن معرض اكسبو دبي 2020 سيكون له تأثير واضح على سوق العقارات في أبوظبي خلال العام 2020، حيث سيواصل المستثمرون شراء وتملك العقارات في دبي للاستفادة من الأسعار والعروض المغرية المطروحة ، مشيرا الى أن المعرض سيستقطب ملايين الزوار الذين سيهتمون بالتعرف على امارة دبي وتملك وشراء عقارات بها .

وأكد المحيربي أن دولة الامارات تمكنت من تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية كوجهة استثمارية متميزة تتوفر بها جميع التسهيلات و توفر بيئة أعمال نشطة ، و تتمتع بالأمن والاستقرار.