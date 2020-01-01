30 ميدالية حصاد دراجات الامارات في “عربية المضمار”

القاهرة : الوطن

أختمت بعثة الدراجات التي تضم منتخبات الكبار والشباب والإناث مشوارها الناجح في البطولة العربية للمضمار التي أقيمت في القاهرة بحصد 7 ميداليات في اليوم الرابع والأخير للبطولة ( ذهبيتان و3 فضية و2 برونزية) وإضافتها الى محصلة الميداليات التي حصدتها في البطولة ليصبح الحصاد النهائي 30 ميدالية ملونة منها 11 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية وهي محصلة رائعة لنجومنا الكبار والشباب والاناث الذين أثبتوا جدارتهم وتفوقهم في البطولة وتركوا بصمة طيبة أكدوا بها على مكانة دراجات الامارات على المستوى العربي لاسيما وأن التألق لم يكن في بطولة المضمار فقط وأنما سبقه التميز في بطولة الطريق التي اقيمت في مدينة الأسكندرية في بداية ديسمبر..

بطولة المضمار جاءت قوية ومثيرة وأنحصرت المنافسة فيها بين منتخبات مصر والامارات والجزائر ونجحت مصر في احتلال الصدارة بفضل فوزها باكبر عدد من الميداليات الذهبية وقدره 14 ميدالية ذهبية مقابل 11ميدالية ذهبية للامارات و6 ميداليات ذهبية للجزائر ..

في اليوم الرابع والأخير واصل نجومنا مسيرة التألق والإبداع وحصد الميداليات الملونة حيث تمكن الثنائي الذهبي يوسف ميرزا ومحمد المنصوري من الفوز بالميدالية الذهبية في سباق المادسون بجدارة بعد حصولهما على المركز الأول برصيد 38 نقطة وبفارق كبير عن المنتخب الجزائري الوصيف والمنتخب السعودي صاحب المركز الثالث ..كما أضافت اللاعبة الموهوبة صفية مختار الصايغ الذهبية الثانية في سباق النقاط للشابات لتؤكد للجميع جدارتها واستحقاقها في أن تكون نجمة المستقبل لدراجات الإمارات ..

وحقق نجم منتخب الكبار خالد معيوف فضية سباق الكيلو للكبار وجابر المنصوري فضية سباق المطاردة الفردية للكبار فيما حقق ثنائي منتخب الشباب راشد المنصوري وعلي حميد محراب فضية سباق الماديسون للشباب اما الميداليات البرونزية فقد حققها نجم منتخب الكبار محمد المنصوري في سباق الكيلو ولاعبة منتخب الاناث المتميزة شيخة عيسى في سباق النقاط للسيدات ..

عقب انتهاء مراسم الختام قدم عبد الناصر عمران الشامسي رئيس البعثة امين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الشكر والإمتنان للاعبين واللاعبات والجهاز الفني والتقني على جهودهم الطيبة ومستواهم المتطور ونتائجهم المشرفة التي أكدت على تطور دراجات الامارات ووصولها للمستوى الذي يؤهلها للمشاركة والمنافسة في أكبر وأقوى البطولات وتحقيق أفضل النتائج ..

ونقل لهم الشامسي تهنئة وتحيات أسامه أحمد الشعفار رئيس الإتحاد وتقديره البالغ لكل أفراد البعثة الذين تكللت جهودهم بتحقيق نتائج مشرفة بفضل حبهم لوطنهم وحرصهم على بذل أقصى الجهود للفوز بمراكز المقدمة ورفع علم الإمارات عاليا ..

وقدم عبد الناصر عمران التهنئة للاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور محمد وجيه عزام على تشييد المضمار الجديد الذي يعتبر اضافة لرياضة الدراجات في الوطن العربي كما قدم له الشكر على الحفاوة وحسن الإستقبال واشاد بحسن التنظيم والنجاح اللافت رغم انها البطولة الأولى التي تستضيفها مصر ..

أكد بدر ميرزا مدرب المنتخب الوطني للكبار والشباب أن البطولة العربية التاسعة للمضمار شهدت مستويات عالية ومنافسة قوية وإثارة بالغة بين الدراجين وأثبت نجومنا من اللاعبين واللاعبات قدرتهم على المنافسة من خلال النتائج التي تحققت والميداليات التي حصدوها وقدم بدر الشكر لجميع اللاعبين وأثنى على جهودهم الكبيرة التي قدموها خلال البطولة كما قدم الشكر للمدرب المساعد شريف عبد الله على جهوده الطيبة وتعاونه الإيجابي والشكر للجهاز الإداري والتقني ..