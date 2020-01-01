هشام الطاهر التقى رئيس اللجنة الأولمبية في كوريا الجنوبية بسيؤول

أبوظبي- الوطن

التقى هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج بسعادة لي كي هيونغ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في كوريا الجنوبية الذي استقبله في مكتبه في العاصمة سيؤول حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز وانتشار رياضة الشطرنج في كوريا الجنوبية وضم الاتحاد الوطني الكوري إلى عضوية الأولمبية الوطنية

في بداية الاجتماع هنأ ممثل الاتحاد الأسيوي للشطرنج مضيفه سعادة لي كي هاينغ بمناسبة إنتخابه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية خلال الاجتماعات التي عقدت في مدينة لوزان بسويسرا في شهر يونيو حزيران الماضي ليصبح ثاني كوري جنوبي ينال هذا المنصب الأولمبي الدولي الرفيع ، متمنيا له التوفيق في تطوير الرياضة في كوريا الجنوبية وقارة أسيا.

ومن جانبه شكر رئيس اللجنة الأولمبية الكورية ضيفه الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج على زيارته الرسمية إلى كوريا وجهوده في دعم الاتحادات الأعضاء في العائلة الآسيوية للشطرنج ووعد بأنه سيتم ضم الاتحاد الكوري إلى عضوية اللجنة الأولمبية الكورية شريطة استيفاء بعض المعايير التي تؤهل رياضة الأذكياء إلى وضعية الرياضات المعتمدة مثل التوسع في مختلف مناطق كوريا وزيادة الأعضاء وإقامة المنافسات الوطنية مرحبا بمشاركة كوريا الجنوبية في منافسات الشطرنج في دورة الألعاب الرياضية الآسيوية 2022 في مدينة هانج جو

وتم خلال المقابلة مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمختلف الرياضات البدنية والذهنية وملف كأس أمم آسيا 2020 في مدينة بيانغ تشانغ الكورية

كما عرضت السيدة هيان كيم رئيسة الاتحاد الكوري للشطرنج مراحل التطور في الشطرنج الكوري إلى أن وصل ممارسو اللعبة إلى نحو 500 ألف لاعب ولاعبة، حضر اللقاء عدد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية الكورية والاتحاد الكوري للشطرنج.