طرق التعامل مع ضربات القلب

هناك عوامل غير متوقعة يمكنها أن تعبث بمعدل ضربات القلب مثل الكافيين أو العطش، فيعتقد الإنسان أنه أصيب بنوبة قلبية أو على وشك. كما قد تحدث أعراض ملتبسة مثل الشعور بالتعب، أو تغير لون البشرة، ويصاحبها خفقان للقلب؛ وتختلف طريقة التعامل مع هذه الأعراض حسب السبب، إليك كيف:

الجفاف وزيادة تناول الكافيين من أكثر أسباب الخفقان شيوعاً، تليها أدوية الاحتقان والربومن أهم عوامل خفقان القلب:

الذعر. قد تسبب نوبات الخوف زيادة غير اعتيادية في ضربات القلب مع تعرّق، لكن هذه الأعراض ليست خطيرة. يمكنك مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى خطيرة.

الكافيين. عندما تتزايد ضربات القلب قد يكون السبب الكافيين، لأنه محفّز للجهاز العصبي اللاإرادي الذي يتحكم في معدل ضربات القلب. إذا صاحب نوبة الخفقان دوخة أو دوّار أو ألم في الصدر يُنصَح برؤية الطبيب.

أدوية الاحتقان. مزيلات الاحتقان مثل سودوإيفيدرين من المنشطات التي تزيد خفقان القلب. إذا كان لديك عدم انتظام في ضربات القلب قد ينصحك الطبيب بعدم تناول هذه الأدوية.

الجفاف. فقدان الكثير من السوائل وعدم شرب ما يكفي من أسباب خفقان القلب. يصاحب ذلك تحول لون البول إلى الداكن، وتشنج في العضلات. يمكن أن يسبب الجفاف انخفاض ضغط الدم، ويترتب على ذلك عدم انتظام ضربات القلب.

أدوية الربو والغدة الدرقية. من مسببات خفقان القلب أيضاً أدوية الربو والغدة الدرقية. التغيرات التي تحدث بسبب هذه الأدوية في ضربات القلب ليست مقلقة، لكنها تثير الانزعاج وقت حدوثها. من الهام الاستعلام عن الدواء من الصيدلي وقراءة التعليمات والبيانات في نشرة الدواء عندما يصفه الطبيب.

الأنيميا. نتيجة نقص الحديد في الجسم لا تستطيع خلايا الدم الحمراء حمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم المختلفة، فتحدث زيادة في ضربات القلب ليعوض نقص إمدادات الأكسجين.

المعادن الثقيلة. الذين يعملون في مواقع البناء، وعمال مصانع المعادن يتعرضون لكمية من الزئبق والكادميوم بشكل منتظم، ويؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تجلط الدم، فهي معادن سامة بالنسبة لعضلة القلب.وكالات