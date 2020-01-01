الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوق تنطلق بدعم من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة

تشهد الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوق التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل، برنامجاً حافلاً بالفعاليات المميزة على مدار 38 يوماً، بما في ذلك العروض الترويجية وسحوبات الجوائز والتجارب الاستثنائية والعروض الترفيهية والفعاليات الخاصة بالعلامات التجارية والتي تناسب جميع أفراد العائلة.

وأعربت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة – إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والجهة المنظمة للمهرجان – عن شكرها لشركائها الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين على الدعم المتواصل الذي يقدموه والتزامهم بإنجاح الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق لتكون الأكبر في تاريخه.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “تتضافر جهود الجميع هذا العام لإنجاح فعاليات أحد أبرز مهرجانات التسوق في العالم والذي يحتفي بدورته الخامسة والعشرين وساهم خلال مسيرته الطويلة بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق.. ونتوقع أن يساهم الدعم الذي يقدّمه شركاؤنا الاستراتيجيون في نجاح هذه الدورة من المهرجان بما يتضمنه من مجموعة كبيرة من العروض المذهلة التي تم الكشف عنها مؤخرا.. وسنواصل التعاون مع شركائنا لتحقيق المزيد من النجاحات عاما بعد عام والعمل سويا من أجل ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق”.وام