7 آلاف مشارك في “مارثون لولو السنوي للتوعية بمرض السكري”

دبي – الوطن:

نظمت “لولو هايبر ماركت”، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، النسخة السابعة من مارثون المشي السنوي “أمشوا تصحوا” يوم الجمعة الماضي بحديقة زعبيل في دبي. وقد هدفت الفعالية للتوعية والوقاية من مرض السكري والأمراض الصحية الأخرى. وشهدت الفعالية المليئة بالمرح والمتعة إقبال ومشاركة كبيرة من الجمهور وصل عددهم لأكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتم إطلاق صافرة البداية بواسطة المُمثلين المعروفين أحمد سيف وشين نجام، بحضور سليم أم أيه المدير العام مجموعة اللولو العالمية ومشاركة جيمس فاجيس، مدير لولو في دبي والإمارات الشمالية، وناندوا كومار مدير الإتصال المؤسسي في المجموعة.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة قال سليم أم. أيه المدير العام لمجموعة اللولو: “نحن فخورين بهذه المشاركة الضخمة من مختلف الجنسيات في هذا المارثون، قد حققنا هذا العام نسبة مشاركة تعد الأعلى لمشاركة الأطفال والشباب مقارنة بالسنوات الماضية. وقد تجاوز عدد المشاركين 7 آلاف شخص. لدينا العديد من البرامج والفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الصحة العامه. سنواصل جهودنا في التوعية والوقاية من الأمراض من خلال منصات وفعاليات شبيه خلال العام المقبل أيضاً”.