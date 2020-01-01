“أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ” تنظم ملتقى النحالين

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مقرها بالعين أمس ملتقى النحالين الثاني بحضور عدد كبير من مربي النحل ومنتجي العسل في الإمارة .

تم خلال الملتقى استعراض ما تحقق من إنجاز لتطوير سلالة نحل العسل الإماراتية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية للدولة بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه النحالين في إمارة أبوظبي.

وجرى في الملتقى الذي حضره الفريق المشرف على تنفيذ مشروع تطوير نحل العسل في الهيئة الإعلان عن مسابقة النحالين التي ستقام ضمن فعاليات معرض ” ApiArab ” المتخصص في تربية النحل وانتاج العسل وذلك على هامش المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية 2020.

واستعرض سعيد اليماحي مدير إدارة الأبحاث و التطوير بالإنابة بالهيئة خلال الملتقى جهود الهيئة لتطوير سلالة نحل العسل الإماراتية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية للدولة.

و أشار إلى أن الهيئة كثفت من جهودها لتطوير سلالة النحل الإماراتية اعتبارا من 2015 والتي ستكون قادرة على إنتاج أنواع عالية الجودة من عسل السدر و الغاف وعسل السمر وغيرها من الأصناف الإماراتية التي تنافس المستوردة في جودتها.

و أوضح أن الملتقى يسعى إلى إبراز أهمية تربية النحل وانتاج العسل كونه أحد المنتجات الغذائية الهامة التي لا غنى عن استهلاكها بشكل يومي لما تحتويه من فوائد غذائية كبيرة إضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل لضمان النظام البيئي من خلال مساهمة النحل في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار.

و أكد حرص الهيئة على تقديم كل أشكال الدعم لمربي النحل و انتاج العسل وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير الأساليب والممارسات المتبعة في عملية تربية النحل واختبارها بهدف تعميمها على النحالين لتعزيز كفاءة واستدامة عمليات التربية و تحفيز المزيد من المربين على الدخول إلى هذا المجال الحيوي.

يأتي تنظيم الملتقى تعزيزا لجهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الداعمة لاستدامة قطاع الزراعة بصورة عامة ودعم استدامة تربية النحل وإنتاج العسل في أبوظبي بصورة خاصة.وام