“دفاع مدني عجمان” يؤكد جاهزيته لتأمين ليلة رأس السنة 2020

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان اكتمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال العام الجديد، ورفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة، إن الضباط وضباط الصف والأفراد على أعلى درجات اليقظة والتأهب لتلبية أي احتياج أو طارئ، مثمناً الجهود المتميزة للعاملين في الإدارة والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة ورفع الأهبة تحسباً للمستجدات وبذل الجهود الكبيرة لتقليل زمن الاستجابة ومواجهة الحرائق بكفاءة واقتدار وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته.

ودعا العميد الشامسي الجمهور إلى التعاون مع الدفاع المدني، من خلال حس اليقظة والإبلاغ الفوري عن الحوادث وإفساح الطريق أمام مركبات الإطفاء وفرق الإنقاذ، والاستفادة من توجيهات وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن لتسهيل المهام وتجنب وقوع الحوادث. وام