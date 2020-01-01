قرقاش: القيادة تقود مسيرة الخير وترسخ موقع الإمارات عربياً وعالمياً

أبوظبي – الوطن:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الفخر بإنجازات الإمارات التي يتم تحقيقها، وكيف أن العام المنصرم قد شهد تحقيق إنجازات تاريخية رائدة على المستويات كافة بما فيها الإنساني، وبين أهمية تعاون الإمارات مع الدول الشقيقة في سبيل التوافق على بوصلة للعمل العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، ومؤكداً التطلع إلى العام 2020 بكل ثقة في ظل قيادتنا الرشيدة، وقال معاليه في سلسلة تغريدات على الصفحة الرسمية في “تويتر”: “ونحن نودّع عاماً ونستقبل آخر جديداً يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات. سنة مميزة مرت سريعاً شهدت تعميق قيم النجاح وانطلاقنا إلى الفضاء، وتعزيز موقعنا الريادي في مجالات عديدة: إنسانية، وقِيَميّة، واقتصادية”.

وأصاف: “وفي ظل التحديات الإقليمية المحيطة لعبت الإمارات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء دوراً مبدئياً ببوصلة عربية. دأبُها على الدوام السعي إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطني الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية”.

وقال معاليه: “نتطلع إلى 2020 بكل ثقة. تقودنا قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيّرة ترسم لنا الطريق. وفي عام الاستعداد للخمسين نعمل جميعاً على ترسيخ موقع الإمارات العربي والعالمي عبر تعزيز وتوطيد أسسه الحالية، وتطوير إمكانياته المستقبلية”.