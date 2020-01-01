“بيئة الشارقة” تحرر أكثر من 800 مخالفة في الربع الأخير من 2019

الشارقة – الوطن:

حرّرت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أكثر من 800 مخالفة بحق عدد من مرتادي المناطق البرية، وذلك خلال الربع الأخير من 2019. وجاءت غالبية المخالفات التي تم تحريرها بسبب ترك مخلّفات الأطعمة في الأماكن البرية، وترك مخلّفات الشواء في المناطق البرية، بالإضافة إلى مخالفات تحريك الصخور والإضرار بالبيئة في المناطق البرية، وتغيير ملامح المنطقة البرية، والإضرار بالنباتات المحيطة.

وتواصل الهيئة برامجها وأنشطتها التوعوية لمرتادي المناطق البرية، والتركيز على أهمية وضرورة المحافظة عليها، حيث تستند في ذلك إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2012، بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية بالإمارة، وتكثف الهيئة أعمالها في هذه الفترة بالذات نظراً لتحسن الأجواء، وتزايد فرصة التنزه براً، حيث تزداد حركة السكان بسياراتهم نحو البر، الأمر الذي قد يتسبب في تدمير الكثير من الأعشاب والنباتات البرية أو قتل حيوانات برية، خلال حركة السيارات في المناطق التي قد لا يتوقعون أو لا يعرفون بأنها جزء من محمية طبيعية مثلاً، أو على الأقل جزء من المشهد النباتي والحيواني الطبيعي الذي يسهم في صون التنوع الحيوي.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: “تحرص الهيئة على ترجمة وتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخصوص البيئة، بما فيها حمايتها وصونها ونظافتها واستدامتها، واستناداً على ذلك يتم بناء خطط واستراتيجيات الهيئة، حيث تعمل الفرق المتخصصة على تنفيذ مهماتها على أكمل وجه، وتنفذ فرق الهيئة حملات متعددة على مدار العام، تتضمن عمليات توعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتركها نظيفة، وتعمل على تكثيف حملاتها تجاه الممارسات البيئية الخاطئة التي تضر بالبيئة واستدامتها في المناطق البرية، مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال المناخ وإقبال الجمهور على ارتياد البر في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية”.

ولفتت السويدي إلى أن القانون حظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق، مثل: إلقاء النفايات الخطرة أو دفنها أو تخزينها، أو التخلّص منها بأي شكل من الأشكال في بيئات المناطق البرية، وتلويث بيئات المناطق البرية، والإخلال بالأمن الصحي للفرد والمجتمع، وتجريف التربة، وإتلاف الغطاء النباتي، وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب، وغيرها.

وتسهم المبادرات وبرامج التوعية التي تنفذها الهيئة في الارتقاء بالوعي البيئي المجتمعي، فعلى سبيل المثال، تتضمن حملة التخلّص من فحم الشواء، عملية توعية لمرتادي المناطق البرية حول أضرار مخلّفات فحم الشواء، وتثقيفهم وتوعيتهم بكيفية تطبيق الآليات الصحيحة للشواء في المناطق البرية، ومن ثم كيفية التخلّص من فحم الشواء بطريقة آمنة وسليمة.

ويتفاعل زوار المناطق البرية بشكل كبير مع حملات الضبط والتوعية التي تعلن عنها الهيئة من خلال مختلف وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، ما يؤشر إلى مدى حرص الجمهور على المساهمة في حماية البيئة والحفاظ عليها.