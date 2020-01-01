أبوظبي ترسيخ ريادة الأداء الحكومي

تدرك أبوظبي بما وصلت إليه من كفاءة وقوة وريادة في الجهاز الحكومي، بعيداً عن كل الأطر التقليدية المتعارف عليها، أهمية دعمه بقرارات عصرية تدعم فاعليته، مما شكل دافعاً كبيراً للنقلات الحضارية التي يتم تحقيقها والإنجازات التي تحفل بها في كافة الميادين، وهي تواصل العمل على تحقيق أعلى درجات التنظيم الإداري وتعزز مبدأ التكافؤ وتحفيز المواهب ومكافأة المتميزين، وتأكيد أهمية ضمان مستقبل جميع الكوادر والعاملين فيها حتى بعد سن التقاعد عبر تأمين رواتب عالية تعزز سعادة ورفاه كافة أفراد المجتمع، وفق رؤية القيادة ومساعيها لضمان استقرار المجتمع ومستوى الحياة الكريمة للجميع.

يأتي قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة الإمارة، بما يضمن ريادة الجهاز الحكومي الذي تقع عليه مسؤولية العطاء لتعزيز الإنجازات وريادة المدينة العالمية وتقدمها الذي جعل مرتبتها بين أفضل عواصم العالم وأكثرها ازدهاراً واستعداداً للمستقبل، ومن هنا تأتي القرارات الرامية لتعزيز كفاءة العنصر البشري في جميع القطاعات الحكومية بما يجعل من التميز والقدرة على الإبداع والجودة في الأداء مقياساً للتدرج على السلم الوظيفي وهو ما يعتبر أداة تحفيزية لتفجير كافة الطاقات الخلاقة والمبدعة ودافعاً لجميع الكوادر على المستويات كافة للعمل على تطوير وتنمية قدراتها.. ومن هنا يمكن تلمس جوانب الإبداع في ما يحمله القرار من آلية للتدرج على السلم الوظيفي بحيث يقوم على مدى ما يقدمه الموظف من خدمات وما يبذله من جهود وما يتميز به من روعة الأداء والكفاءة المهنية ومدى استحقاق الترفيع على جدول الرتب الوظيفية بحيث تضع العدالة الوظيفية في الاعتبار دائماً مدى ما يتم تقديمه من عمل منتج وما يتم بذله من جهود، وبالتالي فالقرار يعتبر أداة فعالة لتشجيع التنافسية بين القطاعات العاملة ضمن حكومة أبوظبي، خاصة أن القرار لا يؤثر على جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات الخاصة بالموظفين.

الجهاز الإداري وفاعليته ومرونته وقدرته عبر القرارات التي تكفل تمكينه من مواكبة نظرة التطوير ومشاريع المستقبل وتعزيز الريادة من مقاييس الجهاز الحكومي في أي دولة متقدمة تواكب متطلبات السعادة في الحاضر والعمل على التأسيس للمستقبل، وأبوظبي بينت طوال تاريخها أن القرارات الإدارية والتنظيمية لا تعرف الجمود ولا الأطر التقليدية الجامدة، مما منح الكوادر العاملة والحكومية الفرصة على إطلاق كافة الطاقات وتعزيز جهود العمل بهدف ضمان زخم الاندفاع الذي يرسخ ازدهارها وتقدمها وبما يتناسب ومكانتها الرائدة على الصعد كافة.