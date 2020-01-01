” “الإمارات للتوازن بين الجنسين ” يعقد اجتماعه الرابع خلال 2019

عقد ” مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ” اجتماعه الدوري الرابع لعام 2019 بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأبراج الإمارات .

تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات الربع الأخير من العام الحالي والمبادرات التي يعتزم المجلس إطلاقها خلال العام الجديد لتعزيز إنجازات الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية الصادرة مؤخرا عن منظمات ومؤسسات دولية مرموقة و السعي إلى مواصلة تقدمها بهذه المؤشرات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بأن تكون الإمارات بين الدول الرائدة عالميا في التوازن بين الجنسين.

عقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس و التي رحبت بأعضاء المجلس ونقلت إليهم تحيات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وارتياح سموها لإنجازات المجلس عام 2019 و التي تحققت نتيجة الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين من خلال مبادرات وتشريعات وسياسات تعزز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة وترسخ نهج تكافؤ الفرص في كل المستويات بمختلف القطاعات.

و باركت سعادة منى المري لأعضاء المجلس إنجازات الدولة خلال الفترة الأخيرة بتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين منها مجيئها في المرتبة الأولى عربيا في سد الفجوة النوعية و المساواة بين الجنسين بتقرير الفجوة بين الجنسين 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وحلولها كذلك بالمرتبة الأولى عربيا و الـ 26 على المستوى العالمي بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 متقدمة 23 مركزا عالميا خلال 4 سنوات من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

وتوقعت المري أن تحقق الدولة مزيدا من التقدم بهذا التقرير العالمي في العام الجديد مع إطلاق المزيد من المبادرات والسياسات الحكومية ومواصلة تنفيذ تشريعات التوازن التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتكليف من مجلس الوزراء ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات نموذجا يحتذى عالميا في مجال التوازن بين الجنسين وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بالعمل على وصول الإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021.

واستعرضت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مستجدات ومبادرات الربع الرابع من عام 2019 ..منوهة بصداها الإيجابي لدى الشركاء الاستراتيجيين والمردود المتوقع لها على صعيد التوازن بين الجنسين في العديد من قطاعات الدولة منها توقيع 3 مذكرات تفاهم وتعاون إحداها مع البنك الدولي لسد فجوات ملف التوازن بين الجنسين في الدولة بتقرير المرأة و الأعمال و القانون الصادر عن البنك الدولي و الثانية مع وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق وتأسيس فرق عمل تعنى بزيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي وتفعيل مؤشر التوازن في القطاع الخاص والثالثة مع مؤسسة التنمية الأسرية لتعزيز الشراكة استراتيجية بين الطرفين ضمن جهود تحقيق الحماية لجميع أفراد الأسرة والمجتمع.وام