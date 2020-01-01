باحثون: الإمارات رائدة في التسامح والأخوة الإنسانية

أطلق مركز سلطان بن زايد إصداره الجديد “التسامح.. الإمارات ريادة ومنهجا وتطبيقا” خلال جلسة حوارية نظمها أمس وذلك ضمن مبادراته لعام التسامح.

بدأت الجلسة بالسلام الوطني للدولة ثم التعريف بمضمون الكتاب وعرض مرئي يتضمن أقوالا عن التسامح للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان “رحمه الله”.

وألقى سعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد كلمة نقل خلالها تحيات الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان نائب الرئيس، مدير عام المركز.

وقال سعادته: ” نجتمع اليوم لإطلاق هذا العمل الجليل الذي أنجزته نخبة من الباحثين والمفكرين تجسيدا لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتخصيص 2019 عاما للتسامح في دولتنا. وقد حرص فقيد الوطن المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان “رحمه الله ” على الاحتفاء بعام التسامح فوجه قبل رحيله بضرورة إبرازه وتسليط الضوء عليه من خلال المحاضرات والمنشورات والأنشطة المختلفة التي تعزز الوعي بالتسامح وقبول الآخر، مضيفا أن كتاب “التسامح.. الإمارات ريادة ومنهجا وتطبيقا” أحد ثمار هذه الجهود”.

وشدد الدكتور المنصوري على أن التسامح قيمة أصيلة جسدتها قيادتنا الرشيدة في جميع المجالات، مشيرا إلى قول المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان “إن التسامح إرث إماراتي أصيل وثقافة إماراتية متجذرة في نفوس أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة التزاما بقيم عربية ثابتة وتعاليم الدين الحنيف، وتعزز ذلك وتؤكده أطر قانونية عادلة تحقق المساواة وتنبذ العنف والتطرف والكراهية”.

شارك في الجلسة الحوارية كل من معالي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والمستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن آل هاشم مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، والقس بيشوى فخري أمين راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بأبوظبي، والكاتب والمفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، مدير عام المعهد الديبلوماسي والباحث الإماراتي الدكتور مقصود كروز.

وثمن المتحدثون اهتمام الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وأخيه الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان بتنفيذ إرادة والدهم “رحمه الله” ، ووضع الاحتفال بقيمة التسامح في حيز الواقع.. مؤكدين أن دولة الإمارات رائدة في التسامح والأخوة الإنسانية وتعد مثالا يحتذى به ، مشيرين إلى أن قيمة التسامح تشكل عنوانا للتعايش ودليلا قويا من أدلة التعاون والاحترام المتبادل.

وأعربوا في الجلسة، التي حضرها نخبة من المثقفين ورجال الفكر والإعلام، عن الاعتزاز باهتمام قيادة وشعب الإمارات بالتسامح الذي يعتبر ضرورة من ضرورات الحياة المستقرة الآمنة، لدرء مخاطر التطرف والتسلط والغلو.

وبين الباحثون أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” عام 2019 عاما للتسامح، جاء امتدادا لعام زايد الخير وإبرازا لنهجه “طيب الله ثراه” الإنساني الراسخ الذي حرص على غرسه في مجتمع الإمارات، لنحصد ثماره بأروع صورها ومظاهرها.

وأشاروا إلى أنه على أرض إمارات الخير نمت شجرة التسامح والبركة يقطف من ثمارها أكثر من مائتي جنسية على مستوى العالم تتمتع بالانسجام المجتمعى فى ظل دولة القانون والكفاءات.

وأوضحوا أن التسامح في دولة الإمارات أصبح رؤية ومنهجا مجتمعيا وكيانا مؤسسيا بإنشاء وزارة للتسامح وبإصدار قانون مكافحة التميز ونبذ الكراهية، لتوضع أساسات لمجتمع قائم على صحيح الدين ونقاوة الفطرة لتعمر الأرض الطيبة طوال الأزمان لتكون الإمارات قدوة ومنارة للعالم كله.

وذكروا أنه على أرض الإمارات تأسست أول كنيسة كاثوليكية سنة 1965 . وام