الدفعة الأولى من برنامج الخبير الدولي للتسامح يناقشون الأفكار الخاصة بعام “الاستعداد للخمسين”

نظم المعهد الدولي للتسامح – إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية – بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جلسة عصف ذهني بعنوان “خلوة التسامح” لمنتسبي الدفعة الأولى من برنامج الخبير الدولي للتسامح الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وذلك في قارب بمحاذاة جسر التسامح بدبي.

وتم مناقشة الأفكار الخاصة بعام “الاستعداد للخمسين” من خلال إتاحة الفرصة للمنتسبين الخريجين بطرح الأفكار أو الأدوات الجديدة التي من شأنها الارتقاء إضافة مقترحات وخطط وبرامج مبتكرة تخرج عن الإطار المألوف وتؤسس لنموذج مستقبلي للتسامح.

وانطلقت الخلوة بكلمة لسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح ذكر فيها المنتسبين بأهمية التسامح ودوره في تقدم الأمم وازدهارها كما ركز على محاور عام التسامح الخمسة والبرنامج الوطني للتسامح ودور القادة في نشر مفهوم التسامح وتطبيقاته فضلا عن استعراض تجارب التسامح في دول العالم وصولا إلى مخرجات التسامح ونتائجه على الصعيد الوطني.

وقال الدكتور الشيباني ” أردنا من خلال هذه الجلسة حصر أفكار المنتسبين من خلال عصف ذهني يطلق العنان للأفكار الريادية التي يمكن مناقشتها وبلورتها ومن ثم تحديد الأدوات التي يمكن توظيفها في خدمة أهداف البرنامج لتعزيز مفاهيم التسامح وترسيخ جذوره عميقا لدى أفراد المجتمع المحلي ونقل تجاربه باعتبارها نماذج ناجحة إلى مختلف دول العالم”.

وأضاف إن ما حققته الإمارات من منجزات منذ قيام اتحادها الذي تأسس على قيم التسامح إنما جاءت نتيجة طبيعية لهذه القيم التي غرسها الآباء المؤسسون وحمل لواءها من بعدهم الأبناء الذين عززوا مفاهيمها بين أفراد المجتمع على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

وأوضح الشيباني أن برنامج التسامح يعد إحدى تلك الثمرات بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

حضر الجلسة التي استمرت لمدة ساعتين البروفيسور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وخليفة الشاعر السويدي مدير إدارة التسامح وعائشة الشامسي مديرة إدارة برامج التعليم التنفيذي في الكلية.. وجرى خلالها تبادل الآراء وسماع المقترحات والأفكار التي تتعلق بقيم التسامح وتحديد القابل للتطبيق منها على أرض الواقع وذلك من أجل تحويلها أو إطلاقها كمبادرة مؤثرة وفاعلة في تعزيز هذه قيمة التسامح. وام