رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد

وام + أبوظبي – الوطن:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد2020 إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.. وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، شعبنا وعالمنا العربي والبشرية بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكداً أن الـ2020 عام أمل وتفاؤل واستعداد متمنياً للبشرية السير نحو مستقبل افضل وقال سموه عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “عام جديد يبدأ.. عام خير وتفاؤل.. عام أمل وعمل.. عام استعداد وإنجاز… كل عام وبلادي بخير.. كل عام وعالمنا العربي بخير.. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم”.

من جهته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأننا ماضون بأداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتسامح، وأكد خلال تهنئة له بمناسبة حلول العام الجديد الإصرار على مضاعفة الإنجازات الوطنية، وعبر سموه في تغريدة عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” عن الأمل بأن يحل السلام والاستقرار والتفاؤل للبشرية بالقول: “ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية.. سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير.. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية”.