الشارقة يواصل نزيف النقاط بخسارته من الوحدة 2/1

خسر الملك الشارقاوي من ضيفه الوحدة، مساء أمس ، بنتيجة 1-2، في ختام اليوم الأول للجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي، ليواصل حامل اللقب، تعثره في حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الحالي.

ورفع الوحدة رصيده إلى 17 نقطة وتقدم إلى المركز السابع مؤقتاً، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة، وظل في المركز الثاني، بعد تلقى خسارته الثانية على التوالي هذا الموسم، بعد خسارة الجولة الماضية من الظفرة.

وكاد الوحدة أن يفتتح التهديف مبكراً في الدقيقة 4، بتسديدة منصور الحربي، والتي أبعدها برأسه مدافع الشارقة، سالم سلطان، وارتدت من العارضة، واصطدمت بالحارس، وأكمل الدفاع إبعادها.

ووسط ضغط الفريق المضيف ، لعبت ركلة ركنية من الجانب الأيسر، وقابلها عبد الله الكربي لاعب الوحدة، برأسية قوية بعيدة عن يد حارس الشارقة، ليضع الوحدة في المقدمة بهدف دون مقابل في الدقيقة 20.

وأرتبك الشارقة بشكل لافت عقب الهدف، وأنقذه قائم مرماه من هدف ثاني في الدقيقة 24، من كرة تعامل معها يحيى الغساني، بمهارة فردية، وسددها في المرمى، إلا أن القائم تصدى للكرة، وأكمل دفاع الشارقة إبعادها إلى ركلة ركنية.

وعزز الوحدة تقدمه بهدف جديد بنيران صديقة في الدقيقة 28، عن طريق المدافع عبد الله غانم، بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من يحيى الغساني، لينتهي الشوط الأول لمصلحة الضيوف بهدفين دون مقابل.

وارتد الوحدة للدفاع في الشوط الثاني، واللعب على الهجمات المرتدة، وأخطاء مدافعي الشارقة، والذي فشل في زيارة شباك الضيوف بالدقائق الأولى، رغم الضغط الهجومي، وذلك بسبب استبسال دفاع وحارس الوحدة، في حماية مرماهم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للملك الشرقاوي ، بعد عرقلة لاعبه طارق الخديم، من الكربي، لاعب الوحدة، وسددها ريان مينديز، بنجاح في الدقيقة 69، ليتقلص الفارق إلى 2-1 للوحدة، والذي نجح في الوصول بالمباراة إلى بر الأمان، والعودة بنقاط المباراة.وكالات