طحنون بن محمد يستقبل المواطنين بالعين

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مساء أمس في قصرغريبة بمدينة العين عددا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

حضر الإستقبال الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون ال نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مع المواطنين الحديث حول أحوالهم والقضايا التي تهمهم معربا سموه عن ارتياحه وسعادته بلقائهم مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على التواصل معهم وتفقد أحوالهم.

من جانبهم أعرب المواطنون عن سعادتهم بلقاء سموه مثمنين حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.وام