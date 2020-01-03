حمد الشرقي: المواطن محور سياسة الدولة ومشاريعها التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن المواطنين هم محور سياسات الدولة ومشاريعها التنموية، لافتاً إلى أن حكومة الفجيرة حرصت على تعزيز دورها في بناء نهضة الإمارات، والمساهمة في تحقيق خطط الدولة التطويرية، عبر تنفيذ مشاريع في شتى المجالات لضمان جودة حياة عالية للمواطنين وتلبية متطلباتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو حاكم الفجيرة في منطقة دبا الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وذلك لتفقد أحوال المواطنين.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال جولته أهالي دبا الفجيرة، وتبادل معهم الأحاديث الودية واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة، وأمر سموه بمتابعة احتياجات المواطنين الخدمية وتسخير الجهود والإمكانيات لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم والارتقاء بالأداء الحكومي العام.

ولبى صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته التفقدية لمدينة دبا الفجيرة، دعوة سعادة المستشار أحمد محمد عبدالله بن علي الضنحاني رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية إلى مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه بحضور عدد من أهالي المنطقة.

بدورهم ثمن أهالي دبا الفجيرة حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة بينهم وتفقد أحوالهم مقدرين توجيهات سموه ودعمه المستمر لتطوير المنطقة وتلبية احتياجاتهم الدائمة.

حضر الجولة التفقدية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة وعدد من مسؤولي الإمارة.وام