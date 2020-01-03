محمد بن زايد يوجه بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في باكستان بـ200 مليون دولار

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار في المشاريع ودعم ريادة الأعمال بجانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية الباكستانية التي تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطني مستقر ومتوازن يسهم في التنمية المستدامة للبلاد في مختلف مجالاتها.

كما تأتي في إطار عمق العلاقات وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها، وهو ما يتجسد في التطور الواسع الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية على مختلف المستويات.

وجاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية على هامش الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية باكستان الإسلامية.وام