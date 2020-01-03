محمد بن راشد يحضر أفراح الهاجري والكتبي والفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي اقامه السيد راشد حسن سعيد الهلي الهاجري لمناسبة زفاف نجليه معيوف الى كريمة سالم عبدالله بن غريس الكتبي وحسن الى كريمة السيد سعيد عبدالله بالرفيعة الفلاسي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قلعة الرمال على الطريق بين دبي والعين عصر أمس عدد من اعيان البلاد ووجهاء وابناء القبائل واقارب المعاريس.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي الهاجري والكتبي وقبيلة الفلاسي افراحهم وهنأ سموه المعاريس متمنيا لهم حياة سعيدة مكللة بالفرح والسرور والرفاء والبنين.وام