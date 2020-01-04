لابورت يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي بعد 4 أشهر على غيابه

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة من خلال الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت عن عودة اللاعب إيميريك لابورت إلى التدريبات.

وغاب المدافع الفرنسي عن الملاعب منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب إصابة خطيرة تعرض لها في الركبة ، فيما شارك اليوم إلى جانب بقية زملائه في الفريق بجلسة تدريب عقدت بعد الظهر.

وتحدث المدرب الإسباني عن آخر التطورات بخصوص عودة لابورت ، وذلك عشية المباراة التي سيخوضها مانشستر سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت ضد بورت فايل.

وقال بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي : “لقد تدرب لابورت مع الفريق لمدة تتراوح ما بين عشرة و 15 دقيقة والباقي بشكل فردي ، هو يتحسن ويشعر بالارتياح وسيكمل في الأسابيع المقبلة جميع الدورات التدريبية معنا”.

وحول الوقت الذي يمكن أن يعود به اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى الملاعب : “لا أعرف متى سيعود ، كل شيء يحتاج إلى وقت كافٍ ، لكن من المهم أنه لم يتراجع ، نحن نشكر الجهاز الطبي على عمله الكبير”. وكالات