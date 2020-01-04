حرائق أستراليا.. كارثة بيئية في انتظار الأرض

لم ترحم حرائق الغابات في أستراليا أي من الكائنات الحية، فنيرانها ودخانها قضى على آلاف الكائنات الحية والبشر.

أظهرت مجموعة من الصور المروعة من أستراليا الحيوانات التي تحترق حتى الموت وسط مخاوف من أن حرائق الغابات قد تقضي على أنواع كاملة، حسب ما نشرت صحيفة “ذا مترو” البريطانية.

وتنبأ علماء البيئة بجامعة سيدني أن حوالي 480،000،000 من الثدييات والطيور والزواحف تأثرت نتيجة للحرائق منذ سبتمبر 2019، كما يتم استبعاد التأثير على الضفادع والخفافيش والحشرات من التقدير.

العديد من الحيوانات ماتت بفعل الحريق، لكن تم إعدام معظمها بسبب شدة إصاباتها، وقال الدكتور ميجان ديفيدسون، الرئيس التنفيذي لشركة وايلد لايف فيكتوريا ، إنه ملايين الماشية قد احترقت.

وأضافت “فيكتوريا” أن بعض الحيوانات كانت محترقة بشدة، ولم يكن هناك أي حل أفضل من إنهاء معاناتهم، مشيرًة إلى أن التهديد الذي تتعرض له الحياة البرية في أستراليا لا ينتهي عندما تنتهي الحرائق ، لأن الحيوانات الباقية قد تكافح للعثور على الطعام. وكالات