أسعار المنازل البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في عام

أظهرت بيانات صادرة عن مؤشر “ناشيون وايد” ارتفاع مؤشر أسعار المنازل البريطانية بنسبة 1.4% خلال شهر ديسمبر مقابل نمو 0.8% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وتعتبر قراءة الشهر الماضي على أساس سنوي هي أكبر وتيرة نمو منذ شهر عندما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.9%.

أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% في شهر مقابل نمو 0.5% في الشهر السابق له.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 215.282 ألف جنيه إسترليني مقابل ارتفاع 215.734 ألف إسترليني في الشهر السابق له. وكالات