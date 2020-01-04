أظهرت بيانات صادرة عن مؤشر “ناشيون وايد” ارتفاع مؤشر أسعار المنازل البريطانية بنسبة 1.4% خلال شهر ديسمبر مقابل نمو 0.8% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
وتعتبر قراءة الشهر الماضي على أساس سنوي هي أكبر وتيرة نمو منذ شهر عندما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.9%.
أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% في شهر مقابل نمو 0.5% في الشهر السابق له.
وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 215.282 ألف جنيه إسترليني مقابل ارتفاع 215.734 ألف إسترليني في الشهر السابق له. وكالات
أسعار المنازل البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في عام
أظهرت بيانات صادرة عن مؤشر “ناشيون وايد” ارتفاع مؤشر أسعار المنازل البريطانية بنسبة 1.4% خلال شهر ديسمبر مقابل نمو 0.8% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.